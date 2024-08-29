Правда ли, что начать карьеру в сфере ИТ можно в любом возрасте?
Наверняка вы слышали истории о том, как люди в возрасте 40-50 лет, а то и старше, начинают успешно работать в сфере ИТ, не имея предыдущего опыта? И наверняка, когда вам попадалась такая информация, вы думали: о нет, это точно не про меня. Для этого я слишком старый/глупый/нерешительный/ленивый и т.д.
Андрей Кедрин, специалист по дизайну и проектированию пользовательских интерфейсов, а также лектор в Эстонской Академии Художеств и преподаватель в Художественном Музее KUMU, помог нам разобраться в вопросе, действительно ли человек не из сферы ИТ может научиться этому с нуля в любом возрасте и кардинально поменять свою жизнь?
„Да, вполне реально стать UI/UX дизайнером с нуля и без глубоких знаний в сфере ИТ“, — поясняет Андрей. Однако, подчёркивает он, ключевыми факторами всё же являются настойчивость, интерес к дизайну и желание постоянно учиться и переучиваться. Дизайнеры, по его словам, никогда не останавливаются на достигнутом: новые инструменты, методики и тренды появляются регулярно, и успешный дизайнер должен уметь адаптироваться к этим изменениям.
Чем же UI/UX дизайн отличается от обычного?
„UI (User Interface) и UX (User Experience) дизайн — это две области, которые сосредоточены на создании удобного и
эффективного взаимодействия пользователя с цифровыми продуктами, такими как сайты и мобильные приложения,“ — объясняет Андрей.
UI-дизайн отвечает за визуальную составляющую, за элементы интерфейса — кнопки, иконки, шрифты и их расположение на экране. Это больше про технику и использование специализированных программ для проектирования.
UX-дизайн направлен на улучшение пользовательского опыта. „UX-дизайнеры анализируют поведение пользователей и разрабатывают интерфейсы, которые делают использование продукта максимально комфортным“, — добавляет Андрей. То есть, UX фокусируется на том, насколько легко и эффективно пользователь достигает своих целей.
По сути, если простой дизайнер делает вашу комнату удобной, красивой и функциональной, то UI/UX дизайнер то же самое проделывает с экранами и меню электронных гаджетов, чтобы вам было удобно, логично и просто найти интересующую вас информацию.
Рынок труда сегодня испытывает острый дефицит в таких специалистах. Спрос на UI/UX дизайнеров постоянно растет из-за увеличения количества цифровых продуктов. Согласно отчету Indeed, в 2023 году было отмечено увеличение числа вакансий UX-дизайнеров на 39% по сравнению с 2020 годом. Особенно востребована эта профессия сегодня в секторах здравоохранения, финансов и государственных услуг.
Что же необходимо для того, чтобы освоить эту профессию и найти интересную и высокооплачиваемую работу?
По словам Андрея Кедрина, важно помнить, что эта профессия требует постоянного саморазвития. „Конкуренция в профессии достаточно высокая, но те, кто готовы учиться и
совершенствоваться, могут достичь значительных успехов,“ — подчеркивает он. Также важно развивать в себе навыки исследования и анализа, уметь работать с обратной связью от пользователей и совершенствовать визуальные решения.
Мало того, навыки UI/UX полезны не только дизайнерам, но и программистам, менеджерам проектов и другим специалистам. По словам Андрея, знание основ UX помогает лучше понимать потребности пользователей, что делает взаимодействие внутри команды более эффективным. Это приводит к созданию конкурентоспособных продуктов и улучшению взаимодействия между различными специалистами в команде.
Конечно, главный плюс этой профессии - возможность работать из любой точки мира. „Выбор рабочих мест не ограничен одной страной,“ — делится Андрей своим опытом. Например, в Эстонии UI/UX дизайнер может работать в крупном финтех стартапе или банке. А что касается зарплат, согласно данным Glassdoor, в 2024 году медианная зарплата UI/UX дизайнера в Эстонии составляет около 3000 евро.
Развитие сферы цифровых технологий и стремление бизнеса к цифровой трансформации создают постоянный спрос на UI/UX дизайнеров. „Бизнес активно инвестирует в создание новых продуктов, и ежедневно появляются новые приложения и цифровые сервисы. UI/UX дизайнеры играют ключевую роль в создании успешных и удобных продуктов, что делает эту профессию крайне востребованной,“ — поясняет Кедрин.
Будущее профессии, конечно, напрямую зависит от развития технологий. Тем не менее, по словам специалиста, основную работу в ближайшее время всё же будет выполнять человек. „Теоретически, интеграция с ИИ может позволить дизайнерам больше сосредоточиться на креативной и исследовательской
части работы, а владение программами для проектирования отойдет на второй план“, - подытожил Кедрин.
Обучиться этой специальности в Эстонии можно в государственных университетах на эстонском и английском языках.
4 сентября стартует базовый учебный курс: „UI/UX дизайн с нуля. Практическое обучение для начинающих“, который Андрей Кедрин впервые проведёт на русском языке.
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