Правда ли, что начать карьеру в сфере ИТ можно в любом возрасте?

Андрей Кедрин, специалист по дизайну и проектированию пользовательских интерфейсов, а также лектор в Эстонской Академии Художеств и преподаватель в Художественном Музее KUMU, помог нам разобраться в вопросе, действительно ли человек не из сферы ИТ может научиться этому с нуля в любом возрасте и кардинально поменять свою жизнь?

„Да, вполне реально стать UI/UX дизайнером с нуля и без глубоких знаний в сфере ИТ“, — поясняет Андрей. Однако, подчёркивает он, ключевыми факторами всё же являются настойчивость, интерес к дизайну и желание постоянно учиться и переучиваться. Дизайнеры, по его словам, никогда не останавливаются на достигнутом: новые инструменты, методики и тренды появляются регулярно, и успешный дизайнер должен уметь адаптироваться к этим изменениям.

Чем же UI/UX дизайн отличается от обычного?

„UI (User Interface) и UX (User Experience) дизайн — это две области, которые сосредоточены на создании удобного и

эффективного взаимодействия пользователя с цифровыми продуктами, такими как сайты и мобильные приложения,“ — объясняет Андрей.

UI-дизайн отвечает за визуальную составляющую, за элементы интерфейса — кнопки, иконки, шрифты и их расположение на экране. Это больше про технику и использование специализированных программ для проектирования.

UX-дизайн направлен на улучшение пользовательского опыта. „UX-дизайнеры анализируют поведение пользователей и разрабатывают интерфейсы, которые делают использование продукта максимально комфортным“, — добавляет Андрей. То есть, UX фокусируется на том, насколько легко и эффективно пользователь достигает своих целей.

По сути, если простой дизайнер делает вашу комнату удобной, красивой и функциональной, то UI/UX дизайнер то же самое проделывает с экранами и меню электронных гаджетов, чтобы вам было удобно, логично и просто найти интересующую вас информацию.