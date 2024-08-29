Возбуждено дело против еще одного генерала из команды Шойгу

Главное военное следственное управление СК России возбудило дело в отношении экс-заместителя министра обороны РФ, генерала армии запаса Павла Попова. Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в Следственном комитете (СК) РФ. Попов много лет входил в команду бывшего главы оборонного ведомства Сергея Шойгу.

Экс-замминистра подозревается в мошенничестве в 2021-2024 годах в связи с деятельностью парка „Патриот“.

По версии следствия, речь идет о незаконном обогащении - совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Они в начале августа были арестованы по делу о мошенничестве.

СМИ: Попов задержан, проводятся обыски

Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку „различных материальных ценностей себе на загородный участок“ в Красногорском районе Подмосковья за счет парка „Патриот“, утверждают в СК. Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций на договоре с парком выполнять без оплаты строительно-монтажные работы в своих загородных апартаментах, считает следствие. По его данным, за счет парка проводилось и техобслуживание участка площадью около 3 гектаров.

В собственности Попова и членов его семьи - недвижимость в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края на сумму свыше 500 млн рублей (4,9 млн евро), добавили в СК. „Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела“, - указали там.

По информации агентства ТАСС, генерал задержан, по месту его проживания прошли обыски.

Попов долгое время работал в МЧС РФ, в 2013 году перешел в Минобороны России - вскоре после того, как его возглавил Шойгу.

С 2020 года в связи с отравлением Алексея Навального Попов находился под санкциями стран ЕС, позднее - Великобритании, США, Канады и других стран.

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