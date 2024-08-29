Керсти Кальюлайд планирует баллотироваться на пост президента Эстонского олимпийского комитета

„Это не я придумала, но за последние несколько недель со мной связались представители различных спортивных федераций и спросили, не рассматриваю ли я такой вариант“, - сказала Кальюлайд в интервью Delfi.

„В своих уговорах они чаще всего ссылаются на мой обширный опыт в сфере международного сотрудничества. В наши дни в спорте больше политики, чем когда-либо прежде. Я сначала не хотела соглашаться, но то, что сказал Расмус Мяги на Олимпийских играх, когда речь шла о российских и белорусских спортсменах, меня очень зацепило“.

В последние дни Кальюлайд и сама обзванивает спортивные федерации, но подчеркивает, что в данный момент речь идет не о выдвижении своей кандидатуры, для чего необходимо 15 голосов поддержки ассоциаций, а о рассмотрении возможности выдвижения.

„Последние несколько дней я по собственной инициативе искала контакты с людьми из различных спортивных федераций. Я спрашивала их, не хотели бы они поддержать меня, если я решу выставить свою кандидатуру. В этом смысле процесс уже запущен“, - сказала Кальюлайд.

Нынешний президент Эстонского союза легкой атлетики Эрих Тейгамяги открыто заявил о своем желании баллотироваться, и, по данным Delfi, нынешний президент ЭОК Урмас Сыырумаа также собирается баллотироваться на третий срок.

Кандидаты на пост президента должны дать свое согласие и предоставить не менее 15 подписей членов ЭОК в свою поддержку до 13 сентября. Выборы президента, вице-президентов, членов исполнительного комитета и палаты представителей пройдут 11 октября.

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