Глава „Укрэнерго“: „Зимой нас ждет много испытаний, но катастрофы не будет“

По словам Кудрицкого, в этом году энергетическая система Украины лучше готова к зиме, чем год назад. За год „Укрэнерго“ удалось объединить украинскую и европейскую энергосистемы, что обеспечило техническую возможность импорта электроэнергии из Европы.

Кроме того, как рассказал Кудрицкий Би-би-си, Украина получила от западных партнеров оборудование для восстановления пострадавших объектов энергетической инфраструктуры страны.

Кудрицкий отметил, что поврежденные электростанции „достаточно активно восстанавливаются“, однако отказался уточнить, какую именно часть генерации удалось вернуть в строй.

Он признал, что полностью восстановить украинские электростанции до зимы не удастся, поэтому „мы все равно будем оперировать определенным снижением объема генерации по сравнению с ситуацией, например, февраля 2024 года“.

„Я думаю, что следующей зимой нас ждет много испытаний. Энергетиков, прежде всего, ждет много испытаний. Наши силы ПВО тоже, возможно. Но я не считаю, что у нас будет какой-то апокалиптический сценарий. Я считаю, что мы не допустим блэкаута“, — сказал он.

Однако, по словам Кудрицкого, ситуацию можно будет исправить, в том числе благодаря импорту электроэнергии из Европы. „Зимой у нас точно будет достаточно существенная поддержка со стороны европейских стран. Прежде всего потому, что [энергокомпания] „Укрэнерго“ объединила украинскую и европейскую энергосистему, обеспечило эту техническую возможность импорта“, — сказал собеседник Би-би-си.

Кудрицкий добавил, что Украина „накопила гигантский запас оборудования при помощи западных доноров“. „И сегодня к нам ежемесячно приезжает намного больше трансформаторов, чем мы теоретически можем потерять от атак, — заявил Кудрицкий. — У нас сегодня также есть инженерная защита наших объектов, именно на объектах „Укрэнерго“. Это единственные объекты критической инфраструктуры, где есть такая защита, которая выдерживает прямое попадание, например, „шахедов““.