Правда ли, что на фото показан ребёнок из Сирии, спящий между могилами своих родителей?

В начале января 2014 года у себя в соцсетях аль-Отаиби выложил сначала чёрно-белую версию снимка своего „спящего“ племянника. „Он не нашёл дома среди живых. Он жил между матерью и отцом… Надеюсь, вам понравится идея. Каждый поймёт и напишет об этом фото по-своему“, — гласила подпись. В следующем посте, уже с цветной фотографией, говорилось : „Некоторым детям может казаться, что тела их умерших родителей нежнее, чем тела живых, чьи сердца ожесточились“. Позднее он разместил несколько снимков, на которых тот же ребёнок с улыбкой позирует и на которых видно , что импровизированных могил было больше двух. „Я также опубликовал бэкстейдж. Просто хотел убедиться, что люди не сделают неправильных выводов“, — объяснил автор.

Однако в Сети фото всё равно стало распространяться с неверным контекстом. 16 января 2014 года войну в Сирии в своём твите с этим снимком упомянул пользователь Twitter (ныне — X) с юзернеймом @americanbadu — это арабоговорящий американский инфлюенсер, с 2012 года проживающий в Саудовской Аравии. Сообщается, что на тот момент у него было около 187 000 подписчиков, поэтому его пост быстро завирусился. При этом, отмечает нидерландский журналист, аль-Отаиби отправил @americanbadu несколько сообщений, в которых спросил, почему блогер взял его фотографию и написал про Сирию, а также попросил исправить подпись. Дорнбос привёл такой ответ инфлюенсера: „Почему бы тебе просто не забить, не заявить, что это фотография из Сирии, и получить награду от Бога? Ты преувеличиваешь“. Тем не менее вскоре блогер удалил свой твит. „Это просто несправедливо — вот так вырвать из контекста одну из моих фотографий и использовать её для собственной пропаганды“, — жаловался фотограф. Уже 18 января 2014 года в своём посте аль-Отаиби поблагодарил множество СМИ, которые также связались с ним и рассказали о настоящем происхождении его снимка. Изданию beirut.com он заявил: „Это абсурд, как легко можно манипулировать людьми, не обращаясь к источнику и фактам“.