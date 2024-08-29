Правда ли, что на фото показан ребёнок из Сирии, спящий между могилами своих родителей?
Уже более 10 лет в Сети распространяется снимок, на котором якобы запечатлён сирийский мальчик, уснувший возле могил своих погибших мамы и папы. Мы проверили подлинность этой фотографии.
В Рунете один из самых ранних постов с этим изображением появился ещё 17 января 2014 года во „ВКонтакте“ в сообществе „Самый полезный паблик“ (более 1800 лайков). „Девочка спит между могилами родителей. Сирия“, — гласит подпись в той записи, хотя в большинстве других публикаций утверждается, что фотограф запечатлел сирийского мальчика. Например, в 2019 году в паблике epoch. такой пост получил почти 5000 лайков и более 139 000 просмотров. Аналогичные публикации были размещены во „ВКонтакте“ и на других платформах (LiveJournal, Facebook*, fotostrana.ru) в 2015, 2016, 2017, 2018 и 2020 годах. По данным OSINT-исследователя Тала Хагина, в последнее время интернет-пользователи утверждают, что фото сделано не в Сирии, а в Газе. „Проверено“ также нашло публикацию за июль 2024 года, где национальность мальчика вовсе не называется.
На самом деле вирусное фото не связано ни с палестино-израильским конфликтом, ни с гражданской войной в Сирии, о чём ещё в январе 2014 года писали медиа из разных стран.
Одно из первых расследований на эту тему в своём блоге выпустил нидерландский журналист Харальд Дорнбос, который в то время находился на юге Турции вблизи границы с Сирией. Он выяснил, что автор распространяемого снимка — гражданин Саудовской Аравии Абдул Азиз аль-Отаиби, и вместе с переводчиком позвонил ему. „Послушайте, это полная ложь, что моя фотография имеет какое-либо отношение к Сирии, — рассказал фотограф. — Я шокирован тем, как люди исказили мой снимок“. „Я люблю фотографировать, — продолжил он. — У каждого художника в голове есть идеи. Поэтому у меня возникла мысль сделать проект, в котором я через фото покажу, насколько незаменима любовь ребёнка к своим родителям. Эту любовь невозможно заменить ничем и никем, даже если родители мертвы“.
Чтобы воплотить задуманный арт-проект, аль-Отаиби на своём автомобиле отправился в окрестности Янбу — города на западе Саудовской Аравии. Судя по всему, это произошло в конце 2013 года, поскольку, по его словам, поездка состоялась за три недели до 17 января 2014-го. Недалеко от Янбу фотограф соорудил кучи песка, похожие на человеческие могилы, засыпал их камнями и попросил своего племянника лечь между ними и накрыться одеялом. „Конечно, я бы никогда не положил ребёнка между двумя настоящими могилами, — говорит он. — Я был бы категорически против такого“.
В начале января 2014 года у себя в соцсетях аль-Отаиби выложил сначала чёрно-белую версию снимка своего „спящего“ племянника. „Он не нашёл дома среди живых. Он жил между матерью и отцом… Надеюсь, вам понравится идея. Каждый поймёт и напишет об этом фото по-своему“, — гласила подпись. В следующем посте, уже с цветной фотографией, говорилось: „Некоторым детям может казаться, что тела их умерших родителей нежнее, чем тела живых, чьи сердца ожесточились“. Позднее он разместил несколько снимков, на которых тот же ребёнок с улыбкой позирует и на которых видно, что импровизированных могил было больше двух. „Я также опубликовал бэкстейдж. Просто хотел убедиться, что люди не сделают неправильных выводов“, — объяснил автор.
Однако в Сети фото всё равно стало распространяться с неверным контекстом. 16 января 2014 года войну в Сирии в своём твите с этим снимком упомянул пользователь Twitter (ныне — X) с юзернеймом @americanbadu — это арабоговорящий американский инфлюенсер, с 2012 года проживающий в Саудовской Аравии. Сообщается, что на тот момент у него было около 187 000 подписчиков, поэтому его пост быстро завирусился. При этом, отмечает нидерландский журналист, аль-Отаиби отправил @americanbadu несколько сообщений, в которых спросил, почему блогер взял его фотографию и написал про Сирию, а также попросил исправить подпись. Дорнбос привёл такой ответ инфлюенсера: „Почему бы тебе просто не забить, не заявить, что это фотография из Сирии, и получить награду от Бога? Ты преувеличиваешь“. Тем не менее вскоре блогер удалил свой твит. „Это просто несправедливо — вот так вырвать из контекста одну из моих фотографий и использовать её для собственной пропаганды“, — жаловался фотограф. Уже 18 января 2014 года в своём посте аль-Отаиби поблагодарил множество СМИ, которые также связались с ним и рассказали о настоящем происхождении его снимка. Изданию beirut.com он заявил: „Это абсурд, как легко можно манипулировать людьми, не обращаясь к источнику и фактам“.
Таким образом, вирусная фотография была сделана не в Сирии или Газе, а в Саудовской Аравии. На снимке показаны не настоящие могилы, а имитирующие их кучи песка и камней. Запечатлённый на фото якобы спящий ребёнок — племянник автора этого арт-проекта, специально позировавший на камеру.
Итог: Неправда