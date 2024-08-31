Юферева-Скуратовски о переходе на эстонский язык обучения: нужно настроиться на долгий и сложный путь

Я и мой старший сын закончили Таллиннскую Тынисмяэскую реальную школу, учились на русском языке. Для того, чтобы выучить эстонский на приличном уровне и мне, и ему приходилось ходить на курсы и постоянно заниматься с репетитором, иначе об учебе в университете на эстонском языке можно было бы даже не мечтать. Это был сложный и долгий путь с откатами назад, моментами отчаяния и бессилия, но сейчас, оглядываясь назад, я могу сказать, что все это было не напрасно.