Юферева-Скуратовски о переходе на эстонский язык обучения: нужно настроиться на долгий и сложный путь
Этим летом мой старший сын в торжественной обстановке в университете TalTech получал диплом магистра. Я сидела в зале, меня переполняло чувство гордости и счастья, и только одна мысль крутилась в моей голове: „Сынок, мы со всем справились!“ – пишет в преддверии учебного года депутат Рийгикогу от Партии реформ Мария Юферева-Скуратовски.
Я и мой старший сын закончили Таллиннскую Тынисмяэскую реальную школу, учились на русском языке. Для того, чтобы выучить эстонский на приличном уровне и мне, и ему приходилось ходить на курсы и постоянно заниматься с репетитором, иначе об учебе в университете на эстонском языке можно было бы даже не мечтать. Это был сложный и долгий путь с откатами назад, моментами отчаяния и бессилия, но сейчас, оглядываясь назад, я могу сказать, что все это было не напрасно.