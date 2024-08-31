Мнение
31.08.2024, 08:01

Юферева-Скуратовски о переходе на эстонский язык обучения: нужно настроиться на долгий и сложный путь

 
Мария Юфереа-Скуратовски
депутат Рийгикогу (Партия реформ)
Мария Юферева-Скуратовски
Мария Юферева-Скуратовски
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Этим летом мой старший сын в торжественной обстановке в университете TalTech получал диплом магистра. Я сидела в зале, меня переполняло чувство гордости и счастья, и только одна мысль крутилась в моей голове: „Сынок, мы со всем справились!“ – пишет в преддверии учебного года депутат Рийгикогу от Партии реформ Мария Юферева-Скуратовски.

Я и мой старший сын закончили Таллиннскую Тынисмяэскую реальную школу, учились на русском языке. Для того, чтобы выучить эстонский на приличном уровне и мне, и ему приходилось ходить на курсы и постоянно заниматься с репетитором, иначе об учебе в университете на эстонском языке можно было бы даже не мечтать. Это был сложный и долгий путь с откатами назад, моментами отчаяния и бессилия, но сейчас, оглядываясь назад, я могу сказать, что все это было не напрасно.

А вдруг мы не справимся?

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