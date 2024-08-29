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29.08.2024, 10:19

ПЛАВАНИЕ В ЗАПИСИ | Паралимпиада в Париже: эстонская пловчиха Сюзанна Каул заняла 15-е место

 

В среду вечером в Париже прошла церемония открытия Паралимпийских игр. Сегодня, в первый день соревнований, эстонская пловчиха Сюзанна Каул выступила на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10.

В предварительном заплыве американка Кристи Рали Кроссли показала лучшее время, установив мировой рекорд - 27,28. Второй в предварительных заплывах стала канадка Орели Ривар (27,38), третьей - австралийка Алекса Лири (27,69).

Последней в финал вышла бразильянка Мариана Рибейро с результатом 28,26.

Сюзанна Каул преодолела дистанцию в предварительных соревнованиях за 29,76, что позволило ей занять 15-е место. Чтобы выйти в финал, эстонке нужно было улучшить свой личный рекорд примерно на полсекунды.

Каул также выступит на Олимпийских играх на дистанции 100 м на спине.

Утренняя программа на Delfi TV начинается в 10.30 и заканчивается в 13.30.

Вечером Delfi TV покажет финальные заплывы. Финал на дистанции 50 м вольным стилем среди женщин в классе S10 начнется в 20.43.

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