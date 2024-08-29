„Первые штурмовые действия на окраинах Новогродовки начались 21 августа. Углубление по „железке“ за неполную неделю у РОВ (российских оккупационных войск, так в Украине называют российскую армию — Би-би-си) составило 3,5 км“.

„Городские районы без достаточных сил обороны не являются непреодолимыми препятствиями, и украинское командование, вероятно, посчитало, что оборона Новогродовки не стоит потенциальных потерь“, — полагает американский Институт изучения войны.

Многие, в том числе и украинские, военные эксперты были уверены, что Гродовка и соседняя Новогродовка в скором времени будут взяты наступающими российскими частями, хотя и рассчитывали, что это займёт больше времени. Но, судя по всему, командование ВСУ решило сосредоточиться на обороне самого Покровска.

Российская армия после взятия Очеретино и череды медленных, кровопролитных, но в целом успешных наступательных операций на Покровском направлении продолжает продвижение в сторону райцентра. На этом участке сосредоточены главные силы российской группировки войск „Центр“ и туда же вводятся её наиболее боеспособные резервы.

Между тем в Курской области в результате августовских боёв украинские войска захватили больше территории, чем российские в Донбасс е. Но самый крупный населённый пункт, взятый ВСУ — Суджа населением около 5 тысяч человек — почти втрое меньше, чем потерянная за неделю боёв Новогродовка, не говоря уже о Покровске и Мирнограде, которые могут пасть в ближайшее время, если украинское командование не попытается исправить ситуацию.

Покровск и Мирноград общим населением около 100 тысяч человек — последние крупные города Донецкой области к западу — северо-западу от областного центра, остающиеся под контролем Украины. Покровск — важный логистический узел, через который проходят трассы на Донецк, Константиновку, Краматорск и вглубь страны. Об этом пишет BBC News Русская служба .

„Отмечу, что штурмовые действия в районе ЖД противнику всегда давались тяжело и эта искусственная преграда сопоставима с природными, наподобие рек и водоёмов. Но только не в этот раз“, — продолжает аналитик.

„И дело не в том, что Новогродовку штурмуют отборные спецы РОВ, ничего подобного. И проблема не в наших воинах, которые держат там позиции настолько, насколько это возможно. Проблема иного характера, о которой всё громче начинают говорить те, кто в отличие от меня, гражданского лица, имеет на это больше прав“, — пишет Коваленко.

На карте района боевых действий видно, куда нацелился российский наступательный клин. Он сильно вытянут на запад, и, по сообщениям с фронта, российское военное руководство не форсирует продвижение к Покровску, а старается обезопасить фланги.

По информации как российских, так и украинских источников, уже начались ожесточённые бои за город Селидово к югу от Новогродовки.

Продвижение российских подразделений отмечено и на соседнем направлении, Кураховском — там, судя по многочисленным сообщениям, россияне заняли село Константиновку, бои за которое продолжались несколько месяцев.

Потеря этого села ослабляет позиции украинских частей, обороняющих ещё один важный опорный пункт, Угледар, находящийся к юго-западу.

Отвлечь пока не получается

На фоне относительно быстрого продвижения российских войск в Донбассе успехи ВСУ, вторгшихся в Курскую область, в последние дни выглядят более скромными.

Украинская армия по-прежнему пытается расширить зону контроля, но по сравнению с первыми днями операции интенсивность боевых действий заметно снизилась, а продвижение замедлилось или свелось к нулю.

Во вторник украинский главком Александр Сырский заявил, что в Курской области Украина взяла под контроль 1294 кв км территории, 100 населенных пунктов и пленила 594 российских солдата. Эти цифры можно ставить под сомнение, но в целом ситуация там — не в пользу России.