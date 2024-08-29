Войска РФ шесть часов атаковали Киев дронами. Сбиты 15 беспилотников, заявили власти города

ПВО, по данным Попко, удалось сбить около 15 беспилотников. Ни один дрон не достиг цели, подчеркнул он.

Обломки сбитых беспилотников упали в трех районах города: Голосеевском, Днепровском и Деснянском, где возник пожар в нежилом здании. Жители Киева не пострадали.

Российские войска в ночь на 26 августа нанесли по Украине самый массированный с начала войны удар ракетами и дронами, атака затронула 15 областей. На следующий день ВС РФ вновь нанесли комбинированный удар по Украине, применив ударные дроны, баллистические, крылатые и аэробаллистические ракеты.

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