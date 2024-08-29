Историческая жеребьевка ЛЧ 2024/25 принесла множество зрелищных топ-матчей

В турнире, который впервые пройдет в новом формате, примут участие 36 клубов.

Расписание туров общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025:

1-й тур: 17-19 сентября 2024 года;

2-й тур: 1-2 октября 2024 года;

3-й тур: 22-23 октября 2024 года;

4-й тур: 5-6 ноября 2024 года;

5-й тур: 26-27 ноября 2024 года;

6-й тур: 10-11 декабря 2024 года;

7-й тур: 21-22 января 2025 года;

8-й тур: 29 января 2025 года.

Формат турнира: В новом формате Лиги чемпионов каждая команда сыграет по два матча с клубами из каждой корзины, что даст 8 противников и 8 матчей. Команды будут проводить по 4 домашних и 4 выездных игры, с случайным распределением матчей. Команды из одной страны не встретятся.

Плей-офф: 8 лучших команд по итогам общего этапа выходят напрямую в плей-офф. Команды с 9-го по 24-е место сыграют в стыковых матчах, а клубы с 25-го по 36-е завершат участие в турнире.

Расписание: Общий этап начнется 17-19 сентября 2024 года и завершится 29 января 2025 года.

Финал: Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 состоится 31 мая 2025 года на стадионе „Альянц Арена“ в Мюнхене.

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