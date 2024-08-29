Историческая жеребьевка ЛЧ 2024/25 принесла множество зрелищных топ-матчей
С этого сезона Лига чемпионов претерпела изменения. Основной этап турнира будет включать 36 команд и проводиться без привычного разделения на группы.
В турнире, который впервые пройдет в новом формате, примут участие 36 клубов.
Результаты жеребьёвки:
Соперники „Манчестер Сити“: „Интер“, „ПСЖ“, „Брюгге“, „Ювентус“, „Фейеноорд“, „Спортинг“, „Спарта“, „Слован“.
Соперники „Интера“: „РБ Лейпциг“, „Манчестер Сити“, „Арсенал“, „Байер“, Црвена Звезда“, „Янг Бойз“, „Монако“, „Спарта“ Прага.
Соперники „Баварии“: „ПСЖ“, „Барселона“, „Бенфика“, „Шахтер“, „Динамо“ Загреб, „Фейеноорд“, „Слован“, „Астон Вилла“.
Соперники „РБ Лейпциг“: „Ливерпуль“, „Интер“, „Ювентус“, „Атлетико“, „Спортинг“, „Селтик“, „Астон Вилла“, „Штурм“.
Соперники „Боруссии“ Дортмунд: „Барселона“, „Реал Мадрид“, „Шахтер“, „Брюгге“, „Селтик“, „Динамо“ Загреб, „Штурм“, „Болонья“.
Соперники „Барселоны“: „Бавария“, „Боруссия“ Дортмунд, „Аталанта“, „Бенфика“, „Янг Бойз“, „Црвена Звезда“, „Брест“, „Монако“.
Соперники „Реал Мадрид“: „Боруссия“ Дортмунд, „Ливерпуль“, „Милан“, „Аталанта“, „РБ Зальцбург“, „Лилль“, „Штутгарт“, „Брест“.
Соперники „Ливерпуля“: „Реал Мадрид“, „РБ Лейпциг“, „Байер“, „Милан“, „Лилль“, ПСВ, „Болонья“, „Жирона“.
Соперники „ПСЖ“: „Манчестер Сити“, „Бавария“, „Атлетико“, „Арсенал“, ПСВ, „РБ Зальцбург“, „Жирнона“, „Штутгарт“.
Соперники „Атлетико“: „РБ Лейпциг“, „ПСЖ“, „Байер“, „Бенфика“, „Лилль“, „РБ Зальцбург“, „Слован“, „Спарта“.
Соперники „Аталанты“: „Реал Мадрид“, „Барселона“, „Арсенал“, „Шахтер“, „Селтик“, „Янг Бойз“, „Штутгарт“, „Штурм“.
Соперники „Брюгге“: „Боруссия“ Дортмунд, „Манчестер Сити“, „Ювентус“, „Милан“, „Спортинг“, „Селтик“, „Астон Вилла“, „Штурм“.
Соперники „Бенфики“: „Барселона“, „Бавария“, „Атлетико“, „Ювентус“, „Фейеноорд“, „Црвена Звезда“, „Болонья“, „Монако“.
Соперники „Ювентуса“: „Манчестер Сити“, „РБ Лейпциг“, „Бенфика“, „Брюгге“, ПСВ, „Лилль“, „Штутгарт“, „Астон Вилла“.
Соперники „Арсенала“: „ПСЖ“, „Интер“, „Шахтер“, „Аталанта“, „Динамо“ Загреб, „Спортинг“, „Монако“, „Жирона“.
Соперники „Шахтера“: „Бавария“, „Боруссия“ Дортмунд, „Аталанта“, „Арсенал“, „Янг Бойз“, ПСВ, „Брест“, „Болонья“.
Соперники „Милана“: „Ливерпуль“, „Реал Мадрид“, „Брюгге“, „Байер“, „Црвена Звезда“, „Динамо“ Загреб, „Жирона“, „Слован“.
Соперники „Фейеноорда“: „Бавария“, „Манчестер Сити“, „Байер“, „Бенфика“, „РБ Зальцбург“, „Лилль“, „Спарта“ Прага, „Жирона“.
Соперники „Спортинга“: „Манчестер Сити“, „РБ Лейпциг“, „Арсенал“, „Брюгге“, „Лилль“, ПСВ, „Болонья“, „Штурм“.
Соперники ПСВ: „Ливерпуль“, „ПСЖ“, „Шахтер“, „Ювентус“, „Спортинг“, „Црвена Звезда“, „Жирона“, „Брест“.
Соперники „Динамо“ Загреб: „Боруссия“ Дортмунд, „Бавария“, „Милан“, „Арсенал“, „Селтик“, „РБ Зальцбург“, „Монако“, „Слован“.
Соперники „РБ Зальцбург“: „ПСЖ“, „Реал Мадрид“, „Атлетико“, „Байер“, „Динамо“ Загреб, „Фейеноорд“, „Бреста“, „Спарта“.
Соперники „Лилля“: „Реал Мадрид“, „Ливерпуль“, „Ювентус“, „Атлетико“, „Фейеноорд“, „Спортинг“, „Штурм“, „Болонья“.
Соперники „Црвена Звезда“: „Барселона“, „Интер“, „Бенфика“, „Милан“, ПСВ, „Янг Бойз“, „Штутгарт“, „Монако“.
Соперники „Янг Бойз“: „Интер“, „Барселона“, „Аталанта“, „Шахтер“, „Црвена Звезда“, „Селтик“, „Астон Вилла“, „Штутгарт“.
Соперники „Селтика“: „РБ Лейпциг“, „Боруссия“ Дортмунд, „Брюгге“, „Аталанта“, „Янг Бойз“, „Динамо“ Загреб, „Слован“, „Австон Вилла“.
Соперники „Слована“: „Манчестер Сити“, „Бавария“, „Милан“, „Атлетико“, „Динамо“ Загреб, „Селтик“, „Штутгарт“, „Жирона“.
Соперники „Монако“: „Барселона“, „Интер“, „Бенфика“, „Арсенал“, „Динамо“ Загреб, „Црвена Звезда“, „Астон Вилла“, „Болонья“.
Соперники „Спарты“: „Интер“, „Манчестер Сити“, „Атлетико“, „Байер“, „РБ Зальцбург“, „Фейеноорд“, „Брест“, „Штутгарт“.
Соперники „Астон Виллы“: „Бавария“, „РБ Лейпциг“, „Ювентус“, „Брюгге“, „Селтик“, „Янг Бойз“, „Болонья“, „Монако“.
Соперники Болоньи“: „Боруссия“ Дортмунд, „Ливерпуль“, „Шахтер“, „Бенфика“, „Лилль“, „Спортинг“, „Монако“, „Астон Вилла“.
Соперники „Жироны“: „Ливерпуль“, „ПСЖ“, „Арсенал“, „Милан“, „Фейеноорд“, ПСВ, „Слован“, „Штурм“.
Соперники „Штутгарта“: „ПСЖ“, „Реал Мадрид“, „Аталанта“, „Ювентус“, „Црвена Звезда“, „Янг Бойз“, „Спарта“, „Слован“.
Соперники „Штурма“: „Боруссия“ Дортмунд, „РБ Лейпциг“, „Брюгге“, „Аталанта“, „Спортинг“, „Лилль“, „Жирона“, „Брест“.
Соперники „Бреста“: „Реал Мадрид“, „Барселона“, „Байер“, „Шахтер“, ПСВ, „РБ Зальцбург“, „Штурм“, „Спарта“.
Расписание туров общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025:
1-й тур: 17-19 сентября 2024 года;
2-й тур: 1-2 октября 2024 года;
3-й тур: 22-23 октября 2024 года;
4-й тур: 5-6 ноября 2024 года;
5-й тур: 26-27 ноября 2024 года;
6-й тур: 10-11 декабря 2024 года;
7-й тур: 21-22 января 2025 года;
8-й тур: 29 января 2025 года.
Формат турнира: В новом формате Лиги чемпионов каждая команда сыграет по два матча с клубами из каждой корзины, что даст 8 противников и 8 матчей. Команды будут проводить по 4 домашних и 4 выездных игры, с случайным распределением матчей. Команды из одной страны не встретятся.
Плей-офф: 8 лучших команд по итогам общего этапа выходят напрямую в плей-офф. Команды с 9-го по 24-е место сыграют в стыковых матчах, а клубы с 25-го по 36-е завершат участие в турнире.
Расписание: Общий этап начнется 17-19 сентября 2024 года и завершится 29 января 2025 года.
Финал: Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 состоится 31 мая 2025 года на стадионе „Альянц Арена“ в Мюнхене.
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