ВИДЕО | Эстонский вратарь, вышедший в третий раз в основном составе, снова отстоял на ноль в чемпионате Испании

„Вальядолид“ уверенно начал матч перед своими болельщиками. Уже на первой минуте правый защитник Амат Дьеду нанес удар с 13 метров, но мяч прошел чуть мимо цели. Этот момент стал лучшим, а возможно, и единственным реальным голевым шансом в матче, так как в течение следующего получаса ни одна из команд не смогла создать угрозу у ворот соперника. На 36-й минуте Рауль Моро имел отличный шанс открыть счет, нанеся прицельный удар с шести метров, но мяч угодил в перекладину.

Хейн сделал один сейв в игре

Вторая половина встречи продолжилась в том же духе: первые несколько минут острые атаки обеих команд не приносили результата.

Хейн совершил свой первый сейв на 88-й минуте, отразив удар со штрафного от Оскара Родригеса. Во втором тайме „Вальядолид“ также нанес несколько ударов по воротам, но все они прошли выше цели, и матч завершился вничью (0:0).

„Вальядолид“ нанес 14 ударов по воротам, а „Леганес“ — 7, из которых в створ попали только 2 и 1 соответственно. Остальная часть матча для Хейна выдалась довольно спокойной: 22-летний голкипер выполнил более 30 передач своим партнерам, тогда как в среду их было 22..

Обзор матча можно посмотреть ТУТ

В первом туре Ла Лиги „Вальядолид“ обыграл „Эспаньол“ со счетом 1:0, а в минувшие выходные уступил „Реалу“ 0:3. Во всех трех матчах эстонский вратарь отыграл все 90 минут.

В следующем туре „Вальдолид“ сыграет с „Барселоной“.

Турнирная таблица:

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