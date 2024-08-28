ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (917-й день) | Российские войска нанесли новый удар по Кривому Рогу. Ситуация под украинским Покровском тяжелая
Подводим итоги очередного дня войны.
Что произошло в ночь на среду и утром
В Каменском районе Ростовской области после атаки беспилотников загорелся топливный склад, заявил губернатор Василий Голубев. По его словам, около трех часов ночи 28 августа в регионе были сбиты четыре украинских дрона. Местные СМИ сообщают, что возгорание произошло на нефтебазе комбината „Атлас“ Росрезерва. Пострадавших в результате атаки нет, утверждает Голубев.
Атаку дронов на нефтебазу в Ростовской области в ночь на 28 августа совместно провели Главное управление разведки Минобороны Украины и Силы специальных операций ВСУ, заявил источник „Украинской правды“ в спецслужбе. По его словам, атакованный объект является частью российского ВПК и „принимает непосредственное участие в обеспечении российских оккупационных войск“.
Ночью украинские беспилотники атаковали Воронежскую область. Глава региона Александр Гусев сообщил, что в Россошанском районе уничтожен один дрон, обломки которого вызвали „возгорание вблизи взрывоопасных объектов“. В связи с атакой жителей двух населенных пунктов временно эвакуировали. Пострадавших и разрушений нет, добавил Гусев.
Украинские дроны-камикадзе атаковали вечером 27 августа село Курковичи Стародубского муниципального округа в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. В результате в селе загорелся один из жилых домов. На место происшествия прибыли пожарно-спасательный расчет и глава администрации муниципалитета Александр Подольный. Во время повторной атаки дрона Он и еще два человека получили ранения, оказывая помощь местным жителям. Пострадавших госпитализировали, возгорание ликвидировано, добавил губернатор.
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 28 августа дежурные силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников: восемь — над Воронежской областью и четыре — над Ростовской.
Представитель Росавиации сообщил, что утром в среду введены временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска для обеспечения безопасности полетов. Самолеты, направляющиеся в Казань, перенаправлены на запасной аэродром в Самару. С чем это связано — не уточняется. Обычно полеты ограничивают из-за угрозы атаки дронов.
Украинские военные утверждают, что сбили российский штурмовик Су-25 на краматорском направлении в Донецкой области. 28-я отдельная механизированная бригада ВСУ опубликовала видео, на котором запечатлены два штурмовика — возле одного из них возникает вспышка, после чего он пропадает из кадра. В телеграм-канале бригады пишут, что „судьба экипажа пока не известна“. По данным OSINT-проекта Oryx, с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла по меньшей мере 33 штурмовика Су-25.
Пентагон не снимал ограничения на использование американского оружия для ударов ВСУ вглубь территории России, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер. По его словам, США разрешают украинским военным использовать поставленное Вашингтоном оружие для самообороны. „Что касается дальнобойных ударов по территории России, наша позиция не изменилась“, — сказал Райдер. Ранее издание Politico сообщало, что Украина подготовила список целей на территории России, чтобы убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойным оружием. Украина добивается снятия этого запрета уже несколько месяцев.
Основные новости к полудню
Беспилотники впервые атаковали Кировскую область. Губернатор региона Александр Соколов заявил, что дрон попал в емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич. „Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем“, — написал он в телеграме. По данным „Базы“, в атаке на нефтебазу комбината „Вятка“ участвовали четыре дрона. Один из них ударил в крышку резервуара, второй попал в пустую цистерну, после взрыва третьего загорелся резервуар.
Российские войска нанесли новый удар по Кривому Рогу. В результате обстрела пострадали девять мирных жителей, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. Удар был нанесен утром и пришелся на гаражный кооператив. В сообщении ОВА говорится, что повреждены свыше 230 автомобилей.
Кривой Рог подвергался ракетному обстрелу и накануне, тогда ракета попала в гостиницу, к утру среды было известно о четырех погибших
Главные новости второй половины дня
Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что за последние дни ВС РФ достигли ряда тактических успехов на Покровском направлении. В частности, аналитики со ссылкой на прокремлевских блогеров пишут, что почти полностью под контроль российских войск перешла Новогродовка, а также начат штурм соседнего Селидово. Оба эти города находятся в непосредственной близости от Покровска — важнейшего логистического узла ВСУ в Донбассе.
Анализ отдела „Разбор“ „Медузы“ подтверждает продвижение российских войск на 2-2,5 километра на юго-запад: к Новогродовке, Селидово, Украинску. За Новогродовку продолжаются бои. Военные РФ вплотную подошли к Селидово, заняли шахту Котляревская, что дает преимущество при наступлении на город. Кроме того, российские войска захватили село Калиново. С юга в подержку этого движения на юг идут бои в направлении Курахово, но там значительного продвижения нет.
Стармер и Шольц говорят, что никаких новых решений о применении оружия по территории России не принято. Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, находящемуся с визитом в Берлине, задали на пресс-конференции вопрос о том, правда ли возражения США препятствуют тому, чтобы разрешить использовать британо-французские ракеты Storm Shadow против целей в глубине признанной территории РФ. Стармер ответил, что не будет углубляться в „тактические вопросы“, но никаких новых решений на этот счет его правительство не принимало. Канцлер Олаф Шольц, отвечая на тот же вопрос, сказал, что Германия продолжит поддерживать Украину, но никаких новых решений также не принимала. Украина давно просит у Германии крылатые ракеты Taurus с большей дальностью, чем Storm Shadow, но Берлин ей отказывает.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил, что въезд в город Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция, будет ограничен в ближайшее время. Смирнов связал это с тем, что „ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город“ и с режимом „контртеррористической операции“, действующим в Курской области. Решение принимал штаб КТО, написал в соцсетях Смирнов. Из его поста следует, что на въезде в город будут установлены блокпосты. Жители Курчатова, имеющие регистрацию, смогут проезжать через них свободно.
„Чрезвычайно сложно“. Зеленский — об обстановке в районе Покровска Донецкой области, где наступает российская армия
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстановку возле Покровска Донецкой области, где наступают Вооруженные силы РФ. Об этом он сказал 28 августа в видеообращении по итогам 917-го дня полномасштабной войны.
„Самое главное. Фронт. Был доклад главкома. Покровское и другие направления в Донецкой области — чрезвычайно сложно: ключевые российские усилия и наибольшие силы сосредоточены именно там, и очень важна сейчас устойчивость каждого нашего подразделения, наша способность уничтожать оккупанта. Спасибо каждому солдату, каждому командиру, которые держат позиции“, — заявил Зеленский.
По словам Зеленского, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также доложил об операции украинской армии в Курской области. „Продолжаем увеличивать территорию нашего контроля в определенных районах рядом с границей Украины. Сегодня тоже, как и каждый день, есть пополнение нашего обменного фонда“, — заявил президент Украины. По его словам, „напряжение“, которое ВСУ „перенесли в Россию“, не позволит российской армии направить дополнительные силы в Донецкую область.
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