ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (917-й день) | Российские войска нанесли новый удар по Кривому Рогу. Ситуация под украинским Покровском тяжелая

В Каменском районе Ростовской области после атаки беспилотников загорелся топливный склад, заявил губернатор Василий Голубев. По его словам, около трех часов ночи 28 августа в регионе были сбиты четыре украинских дрона. Местные СМИ сообщают, что возгорание произошло на нефтебазе комбината „Атлас“ Росрезерва. Пострадавших в результате атаки нет, утверждает Голубев. Атаку дронов на нефтебазу в Ростовской области в ночь на 28 августа совместно провели Главное управление разведки Минобороны Украины и Силы специальных операций ВСУ, заявил источник „Украинской правды“ в спецслужбе. По его словам, атакованный объект является частью российского ВПК и „принимает непосредственное участие в обеспечении российских оккупационных войск“.

Ночью украинские беспилотники атаковали Воронежскую область. Глава региона Александр Гусев сообщил, что в Россошанском районе уничтожен один дрон, обломки которого вызвали „возгорание вблизи взрывоопасных объектов“. В связи с атакой жителей двух населенных пунктов временно эвакуировали. Пострадавших и разрушений нет, добавил Гусев.

Украинские дроны-камикадзе атаковали вечером 27 августа село Курковичи Стародубского муниципального округа в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. В результате в селе загорелся один из жилых домов. На место происшествия прибыли пожарно-спасательный расчет и глава администрации муниципалитета Александр Подольный. Во время повторной атаки дрона Он и еще два человека получили ранения, оказывая помощь местным жителям. Пострадавших госпитализировали, возгорание ликвидировано, добавил губернатор.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 28 августа дежурные силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников: восемь — над Воронежской областью и четыре — над Ростовской.

Представитель Росавиации сообщил, что утром в среду введены временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска для обеспечения безопасности полетов. Самолеты, направляющиеся в Казань, перенаправлены на запасной аэродром в Самару. С чем это связано — не уточняется. Обычно полеты ограничивают из-за угрозы атаки дронов.

Украинские военные утверждают, что сбили российский штурмовик Су-25 на краматорском направлении в Донецкой области. 28-я отдельная механизированная бригада ВСУ опубликовала видео, на котором запечатлены два штурмовика — возле одного из них возникает вспышка, после чего он пропадает из кадра. В телеграм-канале бригады пишут, что „судьба экипажа пока не известна“. По данным OSINT-проекта Oryx, с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла по меньшей мере 33 штурмовика Су-25.