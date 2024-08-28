Нарва готовится к 1 сентября: спецпедагогов как не было, так и нет

Если еще в середине августа речь шла о нехватке 85 учителей, то сейчас не хватает всего нескольких специалистов.

„Ситуация в целом стабильная и позволяет начать новый учебный год во вполне обычном режиме. Однако некоторых специалистов (2 учителя математики, учитель человековедения, учитель природоведения, учитель английского, учитель химии) все же до сих пор найти не удалось, то есть поиск продолжается“, — ответила на запрос „НГ“ руководитель городской службы образования Лариса Дегель.

„По-прежнему идет поиск опорных специалистов. На сегодняшний день школы ищут психологов на 2,5 ставки, логопедов на 4 ставки и спецпедагогов на 2 ставки; в детских садах ищут логопедов на 11,1 ставки и спецпедагогов на 2 ставки“, — добавила она.

„Конкурсы не принесут результатов“

По словам руководителя службы образования, на совещании директоров 22 августа было решено продлить все конкурсы по поиску учителей и опорных специалистов, которых не удалось найти, до 31 августа. Однако специалистов поддержки в Нарве не хватало и раньше, и примерно половина из них не имеет требуемой с 1 сентября категории В2.“Мы видим уже сейчас, что конкурсы по поиску опорных специалистов не принесут серьезных результатов: их действительно нет“, — сказала журналистам вице-мэр Нарвы по образованию Мессурме Писарева на пресс-конференции в горуправе в понедельник, 26 августа.

Вопрос о нехватке спецпедагогов в Нарве возник и в ходе ежегодной педагогической конференции, которая состоялась на прошлой неделе в Нарвском колледже Тартуского университета: одна из участниц конференции задала этот вопрос министру образования Кристине Каллас. Она добавила, что ей известны случаи, когда родители детей, не получающих помощи логопедов в детском саду, вынуждены водить детей к частным специалистам и платить за это.