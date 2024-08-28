Нарва готовится к 1 сентября: спецпедагогов как не было, так и нет(2)
В нарвских школах и детсадах на сегодняшний день не хватает 25-ти опорных специалистов, и похоже, что найти их в ближайшее время не удастся, пишет gazeta.ee.
Если еще в середине августа речь шла о нехватке 85 учителей, то сейчас не хватает всего нескольких специалистов.
„Ситуация в целом стабильная и позволяет начать новый учебный год во вполне обычном режиме. Однако некоторых специалистов (2 учителя математики, учитель человековедения, учитель природоведения, учитель английского, учитель химии) все же до сих пор найти не удалось, то есть поиск продолжается“, — ответила на запрос „НГ“ руководитель городской службы образования Лариса Дегель.
„По-прежнему идет поиск опорных специалистов. На сегодняшний день школы ищут психологов на 2,5 ставки, логопедов на 4 ставки и спецпедагогов на 2 ставки; в детских садах ищут логопедов на 11,1 ставки и спецпедагогов на 2 ставки“, — добавила она.
„Конкурсы не принесут результатов“
По словам руководителя службы образования, на совещании директоров 22 августа было решено продлить все конкурсы по поиску учителей и опорных специалистов, которых не удалось найти, до 31 августа. Однако специалистов поддержки в Нарве не хватало и раньше, и примерно половина из них не имеет требуемой с 1 сентября категории В2.“Мы видим уже сейчас, что конкурсы по поиску опорных специалистов не принесут серьезных результатов: их действительно нет“, — сказала журналистам вице-мэр Нарвы по образованию Мессурме Писарева на пресс-конференции в горуправе в понедельник, 26 августа.
Вопрос о нехватке спецпедагогов в Нарве возник и в ходе ежегодной педагогической конференции, которая состоялась на прошлой неделе в Нарвском колледже Тартуского университета: одна из участниц конференции задала этот вопрос министру образования Кристине Каллас. Она добавила, что ей известны случаи, когда родители детей, не получающих помощи логопедов в детском саду, вынуждены водить детей к частным специалистам и платить за это.
„Дело не в том, работает или нет спецпедагог в конкретной школе или детском саду — важно, чтобы местное самоуправление предоставило эту услугу каждому нуждающемуся в ней ребенку. Многие местные самоуправления, например, в Вильянди, создали центр услуг для детей с особыми потребностями, где эти специалисты — логопеды, психологи, спецпедагоги — работают командой, и они занимаются всеми школами и садиками“, — ответила министр.
Центр опорных услуг в Нарве: пока нереально
Почему бы, в самом деле, не создать подобный центр и в Нарве, поинтересовалась „НГ“ у Мессурме Писаревой.
“Город действительно должен предоставить эту услугу. Но те опорные специалисты, которые не отвечают языковым требованиям, услугу предоставлять не могут. В других городах такие специалисты есть, но в Нарве их всего несколько: если даже они возьмутся оказывать услуги в опорном центре, то все равно город целиком не охватят. Поэтому вопрос об опорном центре масштабнее, чем кажется: пока нет достаточно специалистов, чтобы его создать. Другой вопрос: как нам обучить и получить таких специалистов? Таллиннский университет в этом году открыл такую программу, Нарвский колледж создал дополнительную группу. Но специалисты будут готовы года через два, не раньше“, — описала ситуацию в Нарве вице-мэр.
Она добавила, что через два года Нарве нужно будет и больше логопедов с категорией С1, которая требуется от специалистов, оказывающих услугу на эстонском языке. „Поскольку наши дети будут учиться на эстонском языке, им будет необходимо поставить дикцию“, — пояснила вице-мэр. По ее словам, сейчас город ведет с Министерством образования переписку по поводу возникшей в Нарве проблемы со спецпедагогами, уже есть различные предварительные предложения. Как только будет принято какое-то решение, его доведут до сведения общественности. „Ясно одно, что потребность в опорных специалистах мы должны обеспечить — для самоуправления это также важно, как обеспечить ребенку возможность ходить в школу“, — добавила Мессурме Писарева.
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