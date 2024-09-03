03.09.2024, 07:00
DELFI В УКРАИНЕ | Харьковский барбер: некоторые военные считают стрижку оберегом перед выездом на „ноль“
ФОТО: | Delfi Meedia
Барбер Алексей Бунаков-Кузьменко из харьковского барбершопа Corleone был одним из первых мастеров, кто работал спустя два месяца после начала полномасштабного вторжения и ездил на передовую стричь военных ВСУ. Алексей продолжает стричь своих клиентов в условиях военных действий, демонстрируя, что даже в самые трудные времена есть место для заботы о себе.
Алексей вспоминает, что в марте и апреле 2022 года некоторые барбершопы в Харькове продолжали работать „для своих“ — за закрытыми дверьми.
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