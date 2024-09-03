За рубежом
03.09.2024, 07:00

DELFI В УКРАИНЕ | Харьковский барбер: некоторые военные считают стрижку оберегом перед выездом на „ноль“

 
Барбер Алексей Бунаков-Кузьменко из харьковского барбершопа Corleone был одним из первых мастеров, кто работал спустя два месяца после начала полномасштабного вторжения и ездил на передовую стричь военных ВСУ.
Барбер Алексей Бунаков-Кузьменко из харьковского барбершопа Corleone был одним из первых мастеров, кто работал спустя два месяца после начала полномасштабного вторжения и ездил на передовую стричь военных ВСУ.
ФОТО: Roman Starapopov | Delfi Meedia

Барбер Алексей Бунаков-Кузьменко из харьковского барбершопа Corleone был одним из первых мастеров, кто работал спустя два месяца после начала полномасштабного вторжения и ездил на передовую стричь военных ВСУ. Алексей продолжает стричь своих клиентов в условиях военных действий, демонстрируя, что даже в самые трудные времена есть место для заботы о себе.

Алексей вспоминает, что в марте и апреле 2022 года некоторые барбершопы в Харькове продолжали работать „для своих“ — за закрытыми дверьми.

„Когда все только начиналось, я ездил по разным объектам, в том числе на передовую. От Харькова первая линия обороны находилась очень близко, я ездил туда, стриг военных. Работалось на каком-то адреналине, энтузиазме. Страшно, конечно, было, но ты фокусировался на задаче — поддерживать моральный дух военных“, — вспоминает мастер, который также стриг врачей, пожарных и сотрудников автомастерских (ремонтировали машины военных), которые работали сутки напролет.

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