DELFI В УКРАИНЕ | Харьковский барбер: некоторые военные считают стрижку оберегом перед выездом на „ноль“

„Когда все только начиналось, я ездил по разным объектам, в том числе на передовую. От Харькова первая линия обороны находилась очень близко, я ездил туда, стриг военных. Работалось на каком-то адреналине, энтузиазме. Страшно, конечно, было, но ты фокусировался на задаче — поддерживать моральный дух военных“, — вспоминает мастер, который также стриг врачей, пожарных и сотрудников автомастерских (ремонтировали машины военных), которые работали сутки напролет.