Три идеи развивающих подарков, чтобы удивить вашего ребенка
Трудно найти подходящий подарок для ребенка, когда игрушки представлены в таком широком ассортименте. Чтобы помочь вам выбрать подарок на день рождения или на окончание детского сада, мы собрали три идеи подарков, которые вызовут у ребенка восторг и разовьют важные навыки. Вдохновляйтесь и находите отличные детские подарки в Kaup24 и Hansapost!
LEGO - нестареющая, развивающая игра для детей всех возрастов
Не так много игр, которые нравятся детям всех возрастов и оставили такой сильный след в мире игрушек, как LEGO. Это не просто кубики, а возможность дать волю воображению и построить самые разные здания, миры и все, что придет в голову.
LEGO Duplo подходит для самых маленьких детей, начиная с двухлетнего возраста. В линейке Duplo есть множество наборов с любимыми героями, такими как Свинка Пеппа или Человек-паук.
Для детей чуть постарше, примерно от 3 до 5 лет, подойдут более сложные наборы LEGO Duplo или классические строительные блоки LEGO, из которых можно строить дороги, здания и остальные сооружения, которые только может придумать детская фантазия.
Чем старше ребенок, тем более сложные наборы вы можете ему подарить. Изучите информацию на упаковке и следуйте рекомендациям, чтобы определить возрастную группу, для которой предназначена игра. А знаете ли вы, что LEGO предлагает увлекательные игры и для взрослых? Ознакомьтесь с ассортиментом Kaup24 и найдите новый любимый LEGO для себя и своего ребенка!
Балансировочные доски (балансборды) и треугольник для лазания развивают подвижность
Маленькие дети в возрасте от 2 до 3 лет любят исследовать мир и двигаться. Если подарить им специальный балансборд или треугольник для лазания, они смогут проверить свою способность ходить и лазать по разным поверхностям. На балансировочной доске ребенок может попробовать, как двигаться и держать равновесие, что пригодится ему в более позднем возрасте, когда он научится кататься на велосипеде. И доски, и треугольники для лазания являются фаворитами многих семей, которые придерживаются Монтессори и вальдорфской педагогики.
Поскольку существует множество различных типов треугольников для лазания, выбирайте тот, который дает вам много возможностей для создания захватывающей дорожки. Кроме того, такие решения можно использовать в течение длительного времени, не боясь, что они станут скучными для ребенка.
При покупке балансборда, а также треугольника для лазания рекомендуем обратить внимание на максимальный переносимый вес и безопасную конструкцию. Никогда не оставляйте ребенка без внимания, когда он ими пользуется.
Соответствующие возрасту книги
Помогайте ребенку развивать привычку к чтению с раннего возраста. Разнообразные книги, будь то книжки с картинками, раскраски или сборники для чтения, помогут ребенку уделить время и спокойно почитать или порисовать. Книги также подходят для маленьких детей - выбирайте те, которые специально предназначены для детей младшего возраста и которые они могут потрогать руками. К книге всегда можно добавить что-то дополнительное, например, подходящую игрушку.
Для детей постарше, которые еще не умеют читать, книжки-раскраски подойдут не хуже книжек с картинками. Благодаря им детки познакомятся с транспортными средствами, животными и многим другим.
Выбирайте книгу, соответствующую возрасту и интересам ребенка. Если ребенок еще не проявляет интереса к чтению, постарайтесь стимулировать этот интерес с помощью книг, которые могут его увлечь. Комиксы - хороший способ сделать это.
Если вы собираетесь на день рождения ребенка или вам нужен хороший подарок по другому важному поводу, знайте, что Kaup24 и Hansapost предлагают широкий ассортимент товаров для отличных детских подарков. Более того, Kaup24 быстро и бесплатно доставляет все заказы на сумму свыше 20 евро в посылочные автоматы или почтовые отделения по всей Эстонии.