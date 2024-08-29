Три идеи развивающих подарков, чтобы удивить вашего ребенка

LEGO - нестареющая, развивающая игра для детей всех возрастов

Не так много игр, которые нравятся детям всех возрастов и оставили такой сильный след в мире игрушек, как LEGO. Это не просто кубики, а возможность дать волю воображению и построить самые разные здания, миры и все, что придет в голову.

LEGO Duplo подходит для самых маленьких детей, начиная с двухлетнего возраста. В линейке Duplo есть множество наборов с любимыми героями, такими как Свинка Пеппа или Человек-паук.

Для детей чуть постарше, примерно от 3 до 5 лет, подойдут более сложные наборы LEGO Duplo или классические строительные блоки LEGO, из которых можно строить дороги, здания и остальные сооружения, которые только может придумать детская фантазия.

Чем старше ребенок, тем более сложные наборы вы можете ему подарить. Изучите информацию на упаковке и следуйте рекомендациям, чтобы определить возрастную группу , для которой предназначена игра. А знаете ли вы, что LEGO предлагает увлекательные игры и для взрослых ? Ознакомьтесь с ассортиментом Kaup24 и найдите новый любимый LEGO для себя и своего ребенка!

Балансировочные доски (балансборды) и треугольник для лазания развивают подвижность

Маленькие дети в возрасте от 2 до 3 лет любят исследовать мир и двигаться. Если подарить им специальный балансборд или треугольник для лазания, они смогут проверить свою способность ходить и лазать по разным поверхностям. На балансировочной доске ребенок может попробовать, как двигаться и держать равновесие, что пригодится ему в более позднем возрасте, когда он научится кататься на велосипеде. И доски, и треугольники для лазания являются фаворитами многих семей, которые придерживаются Монтессори и вальдорфской педагогики.

Поскольку существует множество различных типов треугольников для лазания, выбирайте тот, который дает вам много возможностей для создания захватывающей дорожки. Кроме того, такие решения можно использовать в течение длительного времени, не боясь, что они станут скучными для ребенка.