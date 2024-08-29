Все, что нужно знать о зимних куртках
Снаступлением зимы самое время пересмотреть свою верхнюю одежду и при необходимости обновить гардероб. Важно убедиться, что зимняя куртка соответствует вашему образу жизни и не даст замерзнуть. Мы расскажем, на что следует обратить внимание при выборе зимней куртки. Ознакомьтесь с ассортиментом стилей и популярных брендов, таких как Didriksons, Helly Hansen и других, в Kaup24 и Hansapost! При заказе в Kaup24 мы доставим вам долгожданные новинки совершенно бесплатно!
Куртка на пуху или с синтетическим утеплителем?
Зимние куртки имеют подкладку, чтобы сохранить тепло. Вопрос в том, какую утепленную куртку выбрать: с натуральным пухом или с синтетическим наполнителем. В общем, у обоих типов зимних курток есть свои преимущества и недостатки. Давайте рассмотрим характеристики этих курток подробнее.
Зимняя куртка с наполнителем из натурального пуха одновременно легче и теплее, чем куртка на синтепоне. Обычно в них используется пух уток и гусей. Поэтому такой тип зимней куртки лучше всего подходит для очень холодных и морозных зим. В свою очередь, зимние куртки с синтетическим наполнителем, которые могут быть изготовлены из полиэстера или других искусственных материалов, лучше выбирать для более влажной зимней или даже осенней погоды, когда важна защита от влаги и дождя.
Короткая куртка, парка или пальто?
Какая зимняя куртка лучше - короткая и классическая, парка или пальто? Существует широкий ассортимент верхней одежды, но между тем она отличаются по крою, цвету и особенностям.
Куртка - это самый короткий фасон зимней верхней одежды, который может доходить от области талии до бедер. Она согревает верхнюю часть тела и обеспечивает удобство движений, поэтому идеально подходит для спортивных дней.
Парка длиннее куртки и доходит примерно до колен. У парки всегда есть капюшон, в который можно спрятаться в переменчивую погоду. Это хороший выбор, если вы ищете вещь, которая подойдет как для спортивных, так и для повседневных дней.
Пальто самое длинное из всех вариантов и может доходить почти до земли. Теплое пальто согреет даже самого заядлого мерзляка, так что это хороший выбор для холодной зимы и для тех, кто хочет получить максимум тепла.
Какое зимнее пальто выбрать, зависит от вашего гардероба и образа жизни. При выборе фасона ориентируйтесь прежде всего на то, что вам удобно, и только потом - на тренды.
Как выбрать зимнюю одежду?
Когда речь идет о выборе зимней одежды, важны не только бренд или внешний вид, но и следующее:
Из какого материала сделана куртка, парка, пальто или обувь и каковы его свойства? Убедитесь, что куртка достаточно теплая и защитит вас от других погодных условий. Свойства одежды в большей степени зависят от верхнего материала и подкладки. То же самое относится и к обуви.
Убедитесь, что куртка имеет важные для вас характеристики: например, отстегивающийся капюшон для облегчения стирки; регулируемая область талии; большие карманы.
Выберите правильный размер: для этого сверьтесь с таблицей размеров, прилагаемой к изделию, и найдите ваш размеру.
В Kaup24 и Hansapost широкий выбор зимних курток и другой необходимой вам зимней одежды и обуви. Присмотритесь к известным брендам - Didriksons, Helly Hansen, Icepeak и другим брендам и закажите необходимый зимний гардероб для себя и всей семьи!