ВИДЕО | „Барселона“ пригласила 12-летнего баскетболиста с ростом 208 см на предсезонный сбор

Если Дабоне ростом 208 см действительно 12 лет, то он является одним из самых перспективных молодых талантов в мире баскетбола. Весной этого года центровой, уроженец Буркина-Фасо, уже играл важную роль наряду с более взрослыми игроками в финале Евролиги U18. В среднем за три матча он набирал 11,3 очка, совершал 5,3 подбора и делал 1,3 блока.

Главный тренер основной команды „Барселоны“ Джоан Пеньярроя также пригласил на предсезонный сбор 16-летнего малийского центрового Сайона Кейта, который является одним из ключевых игроков команды „Барселона“ U18.

Этим летом состав „Барселоны“ значительно усилился. К команде присоединились такие звезды, как Кевин Пунтер, один из лучших бомбардиров Евролиги. Клуб также подписал перспективных игроков, включая испанского защитника Хуана Нуньеса, сенегальского центрового Юссуфа Бирима Фаля и нигерийца Чимези Мету, который имеет богатый опыт игры в НБА.

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