Беспилотники впервые атаковали Кировскую область

„Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов“, — написал глава региона в телеграме, добавив, что жертв и возгорания нет, „ситуация под контролем“.

Телеграм-канал Baza утверждает, что два дрона атаковали склад с нефтепродуктами на комбинате „Вятка“. Один из беспилотников ударил в крышу резервуара, второй попал в пустую цистерну. Вскоре канал сообщил, что нефтебазу атаковали еще два дрона. После удара и взрыва один из резервуаров загорелся.

По информации телеграм-канала Shot, в результате ударов украинских беспилотников горят два резервуара.

Город Котельнич расположен на расстоянии примерно 1,5 тысячи километров от границы с Украиной. Об атаках дронов в Кировской области ранее не сообщалось, отмечает „Русская служба Би-би-си“.

Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика

В ночь на 28 августа украинские беспилотники атаковали Ростовскую область, в результате загорелась нефтебаза в Каменском районе. Кроме того, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Россошанском районе был уничтожен беспилотник, упавшие обломки которого вызвали „возгорание вблизи взрывоопасных объектов“.

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