Правда ли, что на этом видео показано, как Макрона освистали на церемонии закрытия Олимпиады в Париже?
По окончании летних Олимпийских игр 2024 года в Сети появились сообщения, будто на торжественном мероприятии в честь завершения соревнований публика освистала президента Франции. Подтверждением этого послужило видео. Мы проверили подлинность вирусной записи.
В ночь с 11 по 12 августа 2024 года на стадионе „Стад де Франс“ проходила церемония закрытия летних Олимпийских игр в Париже. Уже в 00:37 по московскому времени блогер Анатолий Шарий поделился в своём Telegram-канале (1,1 млн просмотров на момент написания этого разбора) 20-секундным видео, где показано, как президент Франции Эмманюэль Макрон подходит к трибуне и пытается произнести речь под недовольные крики толпы. Подпись гласит: „Хорошее завершение“. Спустя 14 минут Telegram-канал Mash опубликовал аналогичный 33-секундный ролик с логотипом телеканала TF1. „Вышел Макрон. Толпа его освистала. Возможно, от него тоже ждали что-то артистичное вроде заплыва по Сене или жонглирования улитками. Но он пришёл без фокусов“, — говорилось в посте. Ещё через 15 минут публикацию изменили: упоминание Макрона и видео с его участием из записи пропали.В Рунете завирусились оба варианта ролика, в том числе со ссылками на Mash и Шария. Например, видео опубликовали Telegram-каналы Voblya (210 000 просмотров), „Шейх Тамир“ (99 000, пост удалён), „Мисливец Егор“ (95 000), „Талипоv 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞“ (73 000), „Блокнот Россия 18+„ (71 000), „Осведомитель“ (51 000) и др. Освистывание французского президента в своих соцсетях упоминал и телеканал „Царьград“. Заметки об этом также вышли на сайтах изданий „Аргументы и факты“, „Московский комсомолец“, „Чемпионат“, „Экспресс-газета“, sport24.ru, РИАМО, „Национальная служба новостей“, „Советский спорт“, „Подмосковье сегодня“ и „Вечерняя Москва“.
На церемонии закрытия летней Олимпиады 2024 года на стадионе были не те декорации, что показаны в вирусном ролике. Более того, с подобной речью французский президент на мероприятии не выступал.
При внимательном рассмотрении трибуны, за которой на видео произносил речь Макрон, можно заметить, что на ней изображена эмблема чемпионата мира по регби 2023 года. Название этого турнира видно и под логотипом.
Вирусный ролик, распространившийся в августе 2024 года, — это фрагмент трансляции церемонии открытия чемпионата мира по регби, проводившегося с 8 сентября по 28 октября 2023 года во Франции. Запись доступна на YouTube-канале World Rugby. Завирусившийся отрывок начинается на временной отметке 25:10, и там действительно слышен недовольный гул зрителей.
Перед президентом Франции с речью выступал глава World Rugby Билл Бомонт, в это время политик стоял рядом и аплодировал. Когда слово перешло к Макрону, толпа начала громко гудеть и свистеть. Согласно сообщениям СМИ, зрители зааплодировали в унисон только в конце речи, когда президент объявил чемпионат открытым.
В 2023 году о не самом тёплом приёме Макрона на стадионе „Стад де Франс“ писали многие авторитетные издания. Так, агентство Associated Press объяснило недовольство болельщиков проведением непопулярной пенсионной реформы, которую продвигал французский президент. Из-за этой инициативы по всей стране проходили многотысячные акции протеста.
Таким образом, вирусное видео, на котором президента Франции освистали якобы во время церемонии закрытия Олимпиады 2024 года, на самом деле было снято годом ранее на открытии чемпионата мира по регби.
Итог: Большей частью неправда