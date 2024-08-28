Правда ли, что на этом видео показано, как Макрона освистали на церемонии закрытия Олимпиады в Париже?

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На церемонии закрытия летней Олимпиады 2024 года на стадионе были не те декорации, что показаны в вирусном ролике. Более того, с подобной речью французский президент на мероприятии не выступал.

При внимательном рассмотрении трибуны, за которой на видео произносил речь Макрон, можно заметить, что на ней изображена эмблема чемпионата мира по регби 2023 года. Название этого турнира видно и под логотипом.