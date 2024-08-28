Зеленский заявил, что Украина создала баллистическую ракету. Что известно об украинской ракетной программе

Поражение важнейших целей на украинском театре боевых действий и в тылу происходит именно баллистическими ракета ми — чаще всего при этом применяется „Искандер-М“.

Мощность, скорость и точность баллистических ракет сделали их одним из самых главных видов высокоточного оружия для российской армии.

По дальности действия баллистические ракеты делятся на малую дальность (250-1000 км), среднюю (1000-2500-4500 км) и межконтинентальную (4500-6000 км).

Ракеты могут нести осколочно-фугасную, кассетную и даже ядерную боевую часть.

Такие ракеты могут запускаться с наземных стационарных пусковых или передвижных установок, а также с кораблей, подводных лодок и самолетов.

В отличие от крылатой ракеты, баллистическая на финальном этапе атакует цель почти вертикально — и делает это с большой скоростью, оставляя крайне мало шансов для противовоздушной обороны перехватить ее.

Чтобы понять, почему заявления Зеленского свидетельствуют о важном прорыве, стоит объяснить, что такое баллистические ракеты и почему Украина не могла их создать почти 20 лет.

Поэтому создание собственной дальнобойной баллистической ракеты в последние годы было приоритетом для украинского ВПК.

Это старые советские комплексы „Точка-У“, имеющие дальность всего 120 км и очень ограниченное количество ракет. Кроме того, ВСУ располагают американскими ATACMS, которые бьют на 300 км, но Белый дом упорно запрещает Киеву применять их по российской территории.

Впрочем, на вооружении украинской армии уже есть баллистические ракеты.

„Наша ракетная программа имеет хорошую динамику, и хотя это — трудная задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять собственные ракеты, а не только полагаться на поставки от партнеров“, — заявлял президент.

Еще в июле Зеленский говорил о „хорошей динамике“ украинской ракетной программы.

По словам Зеленского, создание собственной баллистической ракеты говорит о высоком уровне украинских специалистов оборонно-промышленного комплекса.

„Я думал, что рано об этом говорить, но уже было испытание — положительное — первой баллистической украинской ракеты. Я с этим поздравляю наш ВПК“, — заявил Зеленский, но не дал подробностей.

Тогда было объявлено о разработке оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) „Сапсан“, который фактически должен был стать аналогом российского „Искандера“. Украинский комплекс также должен был бить на предельную дальность до 500 км и иметь боевую часть около 500 кг.

Над созданием собственной баллистики Украина задумалась еще в начале 2000-х, в период президентства Виктора Ющенко.

Соответственно, создание украинской баллистической ракеты должно было бы быть приоритетной задачей для украинского ОПК. Проблема в том, что это ему никак не удавалось сделать предыдущие 20 лет.

То есть для российско-украинской войны именно баллистика имеет чрезвычайно важную роль: она предоставляет одной из сторон существенное преимущество.

Сбивать баллистические ракеты — одна из самых трудных задач для украинской ПВО. Информация, которую обнародовал главком ВСУ Александр Сырский, свидетельствует, что с начала полномасштабной войны РФ выпустила по Украине 1300 баллистических ракет „Искандер“, из которых перехватили только 56.

Частое и довольно эффективное использование привело к тому, что Россия, вероятно, существенно исчерпала свои запасы баллистических ракет. Это заставило ее обратиться за помощью к Северной Корее, которая предоставила свои ракеты — и их уже неоднократно использовали для ударов по Украине.

Обычно атаки выглядели так: российский разведывательный беспилотник находил цель, передавал ее координаты, а баллистическая ракета через пару минут поражала объект противника.

В частности, армия РФ использовала „Искандеры“ для ударов по военным аэродромам в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также для атак на ракетные системы HIMARS и Patriot.

То есть свою максимальную дальность (400-500 км) „Искандер“ может преодолеть за 5-6 минут. Учитывая, что россияне запускают его с гораздо более близких расстояний, то время подлета еще меньше.

Это мощные ракеты длиной 7,2 м с боевой частью почти 500 кг, летящие на финальной стадии со скоростью 2100 м/с.

Завершить этот проект планировалось в 2012 году, но сроки отодвинулись из-за недостатка финансирования. Проект был внезапно остановлен при президентстве Виктора Януковича в июне 2013-го.

О полном сворачивании проекта „Сапсан“ сообщил тогдашний министр обороны Украины Павел Лебедев. Сейчас он находится в розыске за госизмену и, по предварительным данным, скрывается в аннексированном Россией Крыму.

Однако уже в 2016 году стало известно о возрождении проекта „Сапсан“ под экспортным названием „Гром-2“. Украина якобы начала создание этого ОТРК с дальнобойностью до 280 км по заказу Саудовской Аравии.

В феврале 2021 года министр обороны Андрей Таран заявил, что „Сапсан“ готов на 80% и „необходимо сделать последний шаг“ и доработать первый образец этого новейшего оружия.

Правда, в апреле того же года его заместитель Андрей Миронюк заявлял, что уровень готовности первой батареи ОТРК составляет 70%.

Эта батарея должна была включать в себя две пусковые установки и заряжающие машины, а также две машины управления (дивизионного и батарейного уровня) для проведения всего комплекса испытаний в максимально короткие сроки.

После начала полномасштабной войны с Россией официальной информации об украинской ракетной программе стало еще меньше. При этом Москва уже несколько раз публично сообщала о сбитии якобы украинских баллистических ракет „Гром-2“.

Кроме того, украинские правоохранительные органы осенью 2022 года задержали сотрудницу днепровского КБ „Южное“ по подозрению в шпионаже. Она, по данным следствия, передала российским спецслужбам информацию об изготовлении „Сапсанов“ на собственном предприятии.

По ее словам, по состоянию на лето 2022 года, этот ракетный комплекс находился на стадии готовности и выпуска изделия.

Уже в августе 2024 года военный эксперт и глава фонда „Вернись живым“ Тарас Чмут заявил, что Украина сейчас разрабатывает три модификации „Сапсана“, но не рассказал, чем они отличаются.