600 евро из госбюджета. Так оценили чиновники дополнительную нагрузку в рабочее время директора нарвской школы и депутата Ирины Янович

За „составление программы пространства нового школьного здания и участие в собраниях“ Ирине Янович, директору Пяхлимяэской школы, которая также является депутатом, выписали в августе доплату 600 евро. После этого в Нарве поползли слухи, что уже все решено заранее и именно Янович назначат директором объединенной школы, а оппозиция в лице депутата Яны Кондрашовой раскритиковала содержание приказа отдела культуры, увидев в таком шаге „наращивание благосостояния конкретным депутатом, находящимся непосредственно у власти в то время, как управа бьет тревогу и заявляет о финансовых трудностях“.

RusDelfi попросил прокомментировать отдел культуры управы Нарвы, за что именно и насколько обосновано директор Пяхлимяэской школы получила доплату.

„Доплата назначена за выполнение дополнительных рабочих заданий, которые Ирина Янович делает в связи с составлением исходного задания и начальной стадией проектирования нового здания школы Пяхклимяэ, - комментирует Лариса Дегель, руководитель отдела культуры горуправы. - Эти дополнительные задания - составление плана помещений, участие в текущих рабочих совещаниях по этому вопросу и общих собраниях по планированию - не входят в обычный перечень рабочих обязанностей директора школы. Необходимые для покрытия расходов на оплату труда руководителей школ средства выделяются из государственного бюджета“.

Дегель добавила, что с июля и до конца августа прошло четыре больших общих собрания, так как сроки составления документа о проектировании новой школы довольно сжатые, а участие в каждом собрании предполагает основательную подготовку.