600 евро из госбюджета. Так оценили чиновники дополнительную нагрузку в рабочее время директора нарвской школы и депутата Ирины Янович(3)
Школы в Нарве готовятся принять учеников 2 сентября, в это же время идет планирование здания новой школы, которая через несколько лет объединит под одной крышей в рамках оптимизации школьной сети три образовательных учреждения - Пяхклимяэскую, Паюскую и Шестую школы.
За „составление программы пространства нового школьного здания и участие в собраниях“ Ирине Янович, директору Пяхлимяэской школы, которая также является депутатом, выписали в августе доплату 600 евро. После этого в Нарве поползли слухи, что уже все решено заранее и именно Янович назначат директором объединенной школы, а оппозиция в лице депутата Яны Кондрашовой раскритиковала содержание приказа отдела культуры, увидев в таком шаге „наращивание благосостояния конкретным депутатом, находящимся непосредственно у власти в то время, как управа бьет тревогу и заявляет о финансовых трудностях“.
RusDelfi попросил прокомментировать отдел культуры управы Нарвы, за что именно и насколько обосновано директор Пяхлимяэской школы получила доплату.
„Доплата назначена за выполнение дополнительных рабочих заданий, которые Ирина Янович делает в связи с составлением исходного задания и начальной стадией проектирования нового здания школы Пяхклимяэ, - комментирует Лариса Дегель, руководитель отдела культуры горуправы. - Эти дополнительные задания - составление плана помещений, участие в текущих рабочих совещаниях по этому вопросу и общих собраниях по планированию - не входят в обычный перечень рабочих обязанностей директора школы. Необходимые для покрытия расходов на оплату труда руководителей школ средства выделяются из государственного бюджета“.
Дегель добавила, что с июля и до конца августа прошло четыре больших общих собрания, так как сроки составления документа о проектировании новой школы довольно сжатые, а участие в каждом собрании предполагает основательную подготовку.
На вопрос, если Ирина Янович занималась срочными вопросами планирования новой школы, то кто выполнял ее рабочие обязанности в действующей школе, учитывая сложную ситуацию перехода на эстонский язык обучения, или она занималась вопросами проектирования вне рабочее время, Дегель ответила, что Янович работала с повышенной нагрузкой, и труд ее был интенсивным. „Как работодатель я не имею права рассчитывать, что работник будет выполнять дополнительную работу во вне рабочее время, - уточнила Дегель. - Главное в этой ситуации то, что это дополнительная, довольно объемная, нагрузка к обычной работе директора. Этих дополнительных задач нет в перечне рабочих задач директора и нет в должностной инструкции директора“.
Напомним, что Ирина Янович также является Председателем городского собрания, председателем бюджетной комиссии и заместителем председателя комиссии по образованию. Работа в этих комиссиях, еще в депутатской фракции „Нарва“ также требует времени. Тем более, что встречи депутатов, как правило, назначаются на 16:00 или на более раннее время. Вопрос, неужели в городе нет других компетентных людей, которые могут решать задачи, так интенсивно выполняемые Янович на разных позициях, или, если они есть, то почему страдает менеджмент и распределение кадровых ресурсов управленцами города, остается риторическим.
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