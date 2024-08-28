ВИДЕО | Молодой эстонский футболист оформил хет-рик за резервную команду португальского топ-клуба

Юные футболисты „Бенфики“ одержали убедительную победу над сверстниками из „Портимоненси“ со счетом 5:0, сообщает Soccernet. Карел Мустмаа, сыгравший весь матч, забил второй, третий и четвертый мячи на 45-й, 63-й и 66-й минутах соответственно.

19-летний эстонский футболист Карел Мустмаа, воспитанник клуба „Харью“ (Лаагри), перешел в португальский топ-клуб „Бенфика“ в 2021 году. В „Бенфике“ он уже успел поиграть за команды U17 и U19, продолжая развивать свою карьеру в молодежных составах клуба.

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