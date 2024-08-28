Уругвайский футболист скончался в 27 лет после потери сознания на поле

Хуан Искьердо потерял сознание 22 августа во время матча 1/8 финала Кубка Либертадорес против бразильского клуба „Сан-Паулу“ и был срочно госпитализирован. Искьердо упал на газон на 84-й минуте матча без контакта с соперниками.

27 августа врачи сообщили, что у него наблюдается прогрессирующее повреждение мозга и повышение внутричерепного давления. Искьердо находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако спасти его жизнь не удалось. Причиной смерти стала остановка дыхания, вызванная аритмией.

„С глубокой болью сообщаем о смерти Хуана Искьердо. Выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и близким“, — говорится в заявлении „Насьоналя“ в соцсети Х.

Хуан Искьердо выступал за „Насьональ“ с 2024 года. Ранее в своей карьере он играл за уругвайские клубы „Ливерпуль“, „Монтевидео“, „Атлетико Сан-Луис“, „Пеньяроль“ и „Серро“.

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