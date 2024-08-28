Украине передадут 20 конфискованных в Латвии автомобилей

Ранее сообщалось, что за управление автомобилем в пьяном виде, если концентрация алкоголя в организме превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность и помимо штрафа конфискуется автомобиль , если он принадлежит нарушителю.

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