Украине передадут 20 конфискованных в Латвии автомобилей
Правительство Латвии во вторник решило безвозмездно передать Украине еще 20 транспортных средств, конфискованных у пьяных водителей, пишет Delfi.lv.
Автомобили предназначены для воинских частей Национальной гвардии Украины, воинских частей Минобороны Украины, мультидисциплинарной больницы города Долинска Калушского района Ивано-Франковской области, центра первичного здравоохранения села Писочино Харьковской области, военного управления села Виноградово Херсонской области, региональной администрации Чугуевского района Харьковской области, военного управления села Мужикивка Херсонской области, исполнительного комитета Грушевского сельского совета Днепропетровской области, военного совета села Малиновского и села Китайгородского Хмельницкой области.
Общая предварительная рыночная стоимость передаваемых Украине 20 транспортных средств составляет 117 640 евро.
Ранее сообщалось, что за управление автомобилем в пьяном виде, если концентрация алкоголя в организме превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность и помимо штрафа конфискуется автомобиль, если он принадлежит нарушителю.
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