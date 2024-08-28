Обвинительное заключение против Трампа отредактировано

Специальный прокурор США Джек Смит представил обновленное обвинительное заключение против экс-президента страны Дональда Трампа по делу попытке фальсификации результатов президентских выборов 2020 года. Об этом информагентства сообщают в ночь на среду, 28 августа.

Смиту пришлось отредактировать обвинительное заключение по этому делу после того, как в 1 июля Верховный суд США в Вашингтоне постановил, что Трамп обладает частичным иммунитетом от уголовного преследования. Речь идет о защите от уголовного преследования за действия, которые экс-президент совершал в рамках его конституционных полномочий. Однако Трамп не имеет иммунитета в разбирательствах, касающихся его поступков в качестве частного лица, подчеркнул ВС.

Соответственно, из нового обвинительного заключения убраны все обвинения в действиях, которые Дональд Трамп совершал в качестве президента. Вместо этого упор сделан на то, что он делал как кандидат на выборах-2020. Статьи уголовного кодекса, по которым обвиняется Трамп, остались теми же. Сам экс-президент (и кандидат от Республиканской партии на предстоящих осенью новых выборах) написал в своей соцсети Truth Social, что Смит „просто переписал то же самое дело, чтобы обойти решение Верховного суда“.

Подана апелляция на решение по другому делу

26 августа Джек Смит, кроме того, подал апелляцию на решение суда во Флориде, который позже в июле закрыл дело против Трампа о незаконном хранении им в своем поместье секретных документов. Судья Эйлин Кэннон тогда решила, что назначение Смита спецпрокурором США было незаконным. Саму Кэннон назначил судьей Трамп, когда был президентом.

Если апелляцию Смита примут, процесс по этому делу может возобновиться - однако практически нет шансов, что он завершится до президентских выборов в ноябре. Между тем, если Трамп одержит победу, он может помиловать сам себя, отмечают наблюдатели.

Трамп пытался изменить результаты выборов?