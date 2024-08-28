Лукашенко рассказал, что ему предлагают „плюнуть на эту Россию“ и „воевать вместе с Украиной“

— Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): „Давай тут отступи, там освободи“. Начиная отсюда и заканчивая: „Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем“. Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99%, — заявил Лукашенко, не уточнив, от кого поступают такие предложения.

Он подчеркнул, что рассказывает это для того, чтобы педработники поняли, „в какой мы обстановке, в какой ситуации живем“.

— Это все, что я вам могу сказать. И столько же я сказать просто сегодня не могу: все остальные вопросы — это мои вопросы. Сделайте свое дело, а я буду делать свое дело вместе со своими коллегами в правительстве, высшими должностными лицами, — заверил Лукашенко.

Во время Республиканского педсовета политик также рассказал, что Беларусь живет в очень тяжелый период.

— Никогда вокруг Беларуси не было такой сложности, как сейчас. И страну надо удержать. И все хотим быть суверенными и независимыми. А как ее удержать — надо думать всем. И быть готовыми к этому. И все начинается с нас — учителей, — подчеркнул политик.

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