ВИДЕО | Команда F1 рассталась с гонщиком после аварии, в результате которой сгорел болид

До конца сезона его заменит 21-летний аргентинец Франко Колапинто, который станет первым аргентинским гонщиком в „Формуле-1“ за последние 23 года.

Сарджент представлял Williams последние два сезона. В прошлом году он набрал одно очко, а в текущем сезоне, после 15 гонок, так и не заработал ни одного балла.

На прошлой неделе, во время третьей практики на Гран-при Нидерландов, Сарджент попал в аварию, в результате которой его болид загорелся. Машину не удалось восстановить к квалификации, и в гонке американец финишировал на 16-м месте. Малобюджетный команде был причинен ущерб более чем полмиллион евро.

Руководитель команды Williams Джеймс Ваулз раскритиковал Сарджента за излишнюю рисковость и оставил возможность замены пилота открытой.

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