Эстонский футболист Хенрик Оямаа объявил о завершении карьеры в сборной

Хенрик Оямаа дебютировал за сборную Эстонии в 2012 году в возрасте 21 года, сыграв в товарищеском матче против Хорватии под руководством Тармо Рюйтеля. В том же году он был признан лучшим молодым футболистом Эстонии. За свою карьеру Оямаа провел 63 матча за национальную команду.

„На протяжении многих лет выступление за национальную сборную приносило много эмоций“, — сказал Оямаа, который выступает за городскую команду „Пайде“. „Спасибо всем игрокам, тренерам и обслуживающему персоналу, с которыми я работал, а также болельщикам, которые поддерживали команду в хорошие и плохие времена“.Теперь пришло время освободить место для более молодых игроков. Я буду с большим интересом следить за деятельностью команды и желаю ей всяческих успехов!“

Главный тренер Юрген Хенн так прокомментировал эту новость на пресс-конференции. „Для Оямаа перерыв на матчи сборных необходимо для того, чтобы его спина восстановилась. Его спина в таком состоянии, что он не может помогать команде, и в эти дни он сосредоточен на собственном здоровье“, — сказал тренер сборной. „С точки зрения здоровья я его понимаю. Его ситуация такова, что он собирается закончить выступления за сборную и сосредоточиться на своем здоровье, чтобы быть как можно больше полезным клубу“.

Хенрик Оямаа забил один гол за национальную команду. В мае 2018 года он открыл счет на 23-й минуте матча Кубка Балтии против Литвы, который завершился победой Эстонии со счетом 2:0. Спустя три года, в 2021 году, Оямаа вместе со сборной стал победителем Кубка Балтии.

В клубной карьере Хенрик Оямаа выступал за команды в 10 разных странах. В 2014 году он стал чемпионом Польши в составе варшавской „Легии“. В настоящее время Оямаа играет в Эстонии за клуб „Пайде“.

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