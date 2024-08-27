Роналду получит награду за звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов всех времен

Криштиану Роналду получит специальную награду на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2024/25, которая пройдет 29 августа в Монако.

За свою карьеру бывший форвард „Спортинга“, „Манчестер Юнайтед“, „Реала“ и „Ювентуса“ забил 140 голов в Лиге чемпионов за 183 матча. Он опережает Лионеля Месси на 11 голов и Роберта Левандовски, занимающего третье место, на 46 мячей. В настоящее время 39-летний португалец выступает за саудовский клуб „Ан-Наср“.

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что Криштиану Роналду является „одной из самых ярких звезд в истории Лиги чемпионов“. Он подчеркнул, что выдающиеся достижения Роналду в качестве бомбардира, вероятно, сохранятся на протяжении долгого времени, представляя собой вызов для будущих поколений. Чеферин также отметил профессионализм, трудовую этику и преданность Роналду, которые служат примером для футболистов по всему миру.

Роналду завершил семь сезонов Лиги чемпионов в качестве лучшего бомбардира, что является рекордом. В сезоне 2013/14 он установил еще одно достижение, забив 17 голов за сезон. Португалец выиграл Лигу чемпионов один раз с „Манчестер Юнайтед“ и четыре раза с „Реалом“, став единственным игроком, который забивал в трех разных финалах турнира (2008, 2014, 2017).

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