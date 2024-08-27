ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (916-й день) | Зеленский: отражать масштабную российскую атаку помогали F-16
Подводим итоги очередного дня войны.
Что произошло в ночь на вторник и утром
Российские войска в ночь на 27 августа осуществили новый массированный удар по Украине. В Киеве ночью слышали три взрыва, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. Власти Киева сообщили, что российские военные нанесли комбинированный удар по Украине, применив ударные дроны, баллистические, крылатые и аэробаллистические ракеты.
По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киеве четыре раза объявляли воздушную тревогу: сперва из-за атаки беспилотников, затем — из-за взлета истребителей МиГ-31К, которые выпустили ракеты „Кинжал“ через Киевскую область в направлении западных областей. Около пяти утра стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты Х-101 по Киеву. „Воздушный удар, как и вчера, вновь закончился волнами атак барражирующих боеприпасов“, — заявил Попко. По его словам, силы ПВО сбили около 15 ударных дронов и несколько ракет. „Все, что летело на столицу Украины — уничтожено“, — утверждает он. Попко отметил, что в лесопарковых зонах Днепровского и Деснянского района упали обломки, из-за чего возникли возгорания.
Три человека погибли и пятеро получили ранения в результате российского ракетного удара по гостинице „Аврора“ в Кривом Роге, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. Четырехэтажное здание частично разрушено. Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли из-под завалов пять человек. Двое из них — 43-летняя женщина и 37-летний мужчина — госпитализированы в тяжелом и среднем состоянии. Под завалами могут находиться еще двое пропавших без вести жителей. Российское агентство РИА Новости утверждает, что, по информации „пророссийского сопротивления“, под удар попала гостиница, где размещались иностранные инструкторы ВСУ, якобы оттуда вывезли 15 пострадавших, говоривших на английском языке. Помимо гостиницы, по данным украинских властей, повреждены шесть близлежащих магазинов, четыре многоэтажных дома и восемь автомобилей.
Глава администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что ночью в ходе российской атаки дронов погибли трое жителей и пятеро ранены. По предварительным данным, беспилотники нанесли семь ударов по городу Запорожье и Запорожскому району. Взрывной волной и обломками дронов повреждены частные дома, произошли пожары. По данным МВД Украины, в результате атаки повреждены дома, инфраструктурный объект, транспортные средства и гаражи. В МВД говорят, что погибли два человека, ранены четверо.
В Харьковской области поздно вечером 26 августа под ракетный удар попал объект инфраструктуры в селе Андреевка в Изюмском районе, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, российские войска ударили из комплекса „Искандер“ в 23:43. Повреждены здания и три автомобиля. Пострадали четыре человека.
Российские военные атаковали Новоалександровку в Херсонской области около 7 утра 27 августа. Село в Бериславском районе обстреляли из артиллерии, также его атаковали дроны. Ранены 69-летний мужчина и 72-летняя женщина, их госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщили в Херсонской областной администрации.
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что российские военные в ночь на 27 августа нанесли удар по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками. По его словам, самолеты МиГ-31К запустили три ракеты Х-47М2 „Кинжал“, бомбардировщики Ту-22М3 — пять крылатых ракет Х-101. Кроме того, комплекс „Искандер-М“ запустил баллистическую ракету, а „Искандер-К“ — крылатую ракету. Помимо этого, российские войска использовали 81 ударный беспилотник „Шахед“. По состоянию на 9:00, силы ПВО сбили пять крылатых ракет Х-101 и 60 ударных дронов. Кроме того, десять беспилотников „локационно потеряны“, предположительно, они упали на территории Украины, один дрон пересек границу с Беларусью, а еще около десяти оставались в воздушном пространстве Украины. Олещук добавил, что силы ПВО отражали атаку беспилотников в 16 областях: в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской.
Главное к полудню
Российские телеграм-каналы Mash и Shot, близкие к силовым структурам, а также провоенные блогеры сообщили утром 27 августа, что украинские военные пытались прорваться в Белгородскую область в районе Нехотеевки. Как утверждает Mash, границу пытались перейти до 200 человек на нескольких БМП, начались боестолкновения. Shot приводит другую информацию: около 8 утра к Нехотеевке подошли восемь бронемашин и до 60 военных, начался бой с российскими пограничниками, атаку отбили, ВСУ потеряли до 20 человек. Телеграм-канал „Белорусский силовик“ заявил, что у Нехотеевки произошел бой российских пограничников с силами ВСУ, по его данным, Украина привлекла роту солдат и бронемашины. Канал „Два майора“, критически настроенный к Минобороны РФ, сообщил, что информация о том, что у Нехотеевки ВСУ задействовали „200-500 человек живой силы“, не соответствует действительности.
Mash также сообщил, что ВСУ пытались прорваться в районе погранперехода „Шебекино“ (13 километров от Нехотеевки), задействовал около 300 человек личного состава. Телеграм-канал Shot, а также издание „Ридовка“ сообщили, что никаких боестолкновений у погранперехода „Шебекино“ не произошло. „Ридовка“ пишет, что произошел бой у Журавлевки (шесть километров от Нехотеевки), где российские силы отбили атаку.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в телеграм-канале, что появилась информация о попытке ВСУ прорваться через границу Белгородской области. „По данным министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации“, — заявил Гладков.
Министерство обороны РФ и ФСБ не комментировали сообщения о попытке прорыва границы в Белгородской области. Минобороны сообщало, что ночью и утром 27 августа Белгородскую область пытались атаковать четыре украинских беспилотника.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российской атаки в ночь на 27 августа погибли четыре человека и 16 пострадали. В регионах продолжается спасательная операция в местах, где есть попадания или упали обломки, сказал он. „Обязательно ответим России на этот и все другие удары. Нельзя безнаказанно совершать преступления против человечности“, — подчеркнул Зеленский.
Основные новости после полудня
Украина подготовила список целей на территории России, чтобы убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойным оружием, сообщает Politico. Ранее Украина уже обозначала некоторые потенциальные цели на территории России, но новый список источники Politico называют более конкретным. Никаких деталей относительно самих целей собеседники издания не привели.
ВСУ в Курской области взяли в плен более 590 российских военных, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, украинские военные контролируют 1294 квадратных километра в Курской области, взяв под контроль 100 населенных пунктов региона. Сырский добавил, что Россия перебросила на курское направление 30 тысяч военных из Украины.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую АЭС в городе Курчатов Курской области. После визита он заявил журналистам, что „здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента“. По словам Гросси, у реактора Курской АЭС нет защитной оболочки, поэтому он уязвим. В случае внешнего воздействия на реактор, добавил Гросси, есть угроза ядерного инцидента. В ближайшее время Гросси поедет в Киев, где намерен поговорить с Зеленским.
Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию на форуме „Украина 2024. Независимость“ в Киеве. Президент Украины заявил, что собирается в сентябре передать Джо Байдену план победы Украины в войне, который включает четыре направления. Среди них — наступление ВСУ в Курской области и „принуждение России к окончанию войны дипломатическим путем“. „Курская операция — один из пунктов плана победы Украины“, — сказал Зеленский.
Зеленский заявил, что Украина создала и испытала свою первую баллистическую ракету. Президент Украины не раскрыл другие подробности. По его словам, он решил рассказать о разработке, чтобы общество могло оценить „наших людей, которые 24 на семь работают на оборонных предприятиях“.
Вооруженные силы Украины использовали истребители F-16 при отражении массированного удара армии РФ 26 августа. Как заявил Владимир Зеленский, с помощью самолетов удалось сбить ряд российских ракет. По данным ВСУ, российские военные выпустили по Украине 127 ракет и 109 ударных дронов. Силы ПВО, как утверждается, сбили 102 ракеты и 99 беспилотников. Зеленский назвал этот удар одним из крупнейших за время войны.
Говоря о наступлении ВСУ в Курской области, Зеленский сказал: „У нас не оккупация, у нас защитная операция“.
На все той же большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данном этапе диалог с Владимиром Путиным не имеет смысла, поскольку российский лидер не хочет заканчивать развязанную против Украины войну дипломатическим путем. „С Путиным не то что компромиссы, с Путиным в принципе диалог на сегодня… пустой, бессодержательный. Потому что он не хочет окончания войны дипломатически. Он вроде готов дипломатически, но [при этом нужно] отдать ему 30% нашей земли. Мне кажется, подыгрывать ему в этом нельзя“, — сказал украинский президент.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду созовет заседание Совета НАТО-Украина по просьбе Киева, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу альянса.
„Встреча пройдет на уровне послов“, — заявила представительница НАТО Фарах Дахлалла.
„Ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров проинформирует союзников по видеосвязи о ситуации на поле боя и приоритетных потребностях“, — добавила она.
Испанские военные с 2022 года подготовили более 5 тысяч украинских солдат, сообщила министр обороны страны Маргарита Роблес во время встречи с группой украинцев, проходящих обучение в Пехотной академии Толедо. По ее словам, в обучении приняло участие около 2,5 тысяч испанских военных.
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