ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (916-й день) | Зеленский: отражать масштабную российскую атаку помогали F-16

Российские войска в ночь на 27 августа осуществили новый массированный удар по Украине. В Киеве ночью слышали три взрыва, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. Власти Киева сообщили, что российские военные нанесли комбинированный удар по Украине, применив ударные дроны, баллистические, крылатые и аэробаллистические ракеты.

По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киеве четыре раза объявляли воздушную тревогу: сперва из-за атаки беспилотников, затем — из-за взлета истребителей МиГ-31К, которые выпустили ракеты „Кинжал“ через Киевскую область в направлении западных областей. Около пяти утра стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты Х-101 по Киеву. „Воздушный удар, как и вчера, вновь закончился волнами атак барражирующих боеприпасов“, — заявил Попко. По его словам, силы ПВО сбили около 15 ударных дронов и несколько ракет. „Все, что летело на столицу Украины — уничтожено“, — утверждает он. Попко отметил, что в лесопарковых зонах Днепровского и Деснянского района упали обломки, из-за чего возникли возгорания.

Три человека погибли и пятеро получили ранения в результате российского ракетного удара по гостинице „Аврора“ в Кривом Роге, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. Четырехэтажное здание частично разрушено. Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли из-под завалов пять человек. Двое из них — 43-летняя женщина и 37-летний мужчина — госпитализированы в тяжелом и среднем состоянии. Под завалами могут находиться еще двое пропавших без вести жителей. Российское агентство РИА Новости утверждает, что, по информации „пророссийского сопротивления“, под удар попала гостиница, где размещались иностранные инструкторы ВСУ, якобы оттуда вывезли 15 пострадавших, говоривших на английском языке. Помимо гостиницы, по данным украинских властей, повреждены шесть близлежащих магазинов, четыре многоэтажных дома и восемь автомобилей.

Глава администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что ночью в ходе российской атаки дронов погибли трое жителей и пятеро ранены. По предварительным данным, беспилотники нанесли семь ударов по городу Запорожье и Запорожскому району. Взрывной волной и обломками дронов повреждены частные дома, произошли пожары. По данным МВД Украины, в результате атаки повреждены дома, инфраструктурный объект, транспортные средства и гаражи. В МВД говорят, что погибли два человека, ранены четверо.

В Харьковской области поздно вечером 26 августа под ракетный удар попал объект инфраструктуры в селе Андреевка в Изюмском районе, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, российские войска ударили из комплекса „Искандер“ в 23:43. Повреждены здания и три автомобиля. Пострадали четыре человека.

Российские военные атаковали Новоалександровку в Херсонской области около 7 утра 27 августа. Село в Бериславском районе обстреляли из артиллерии, также его атаковали дроны. Ранены 69-летний мужчина и 72-летняя женщина, их госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщили в Херсонской областной администрации.