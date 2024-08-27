Глава МАГАТЭ: на Курской АЭС есть угроза ядерного инцидента

Расположенная в Курчатове АЭС работает практически в штатном режиме, „но это делает ситуацию еще более опасной“, заявил Гросси во вторник, 27 августа, после визита на станцию.

У Курской АЭС нет защитного купола

При этом глава МАГАТЭ обратил внимание на конструкцию Курской станции и близость к ней боевых действий. Она имеет реактор такого же типа, что и Чернобыльская АЭС, при этом на нем нет специального купола, что делает ее „чрезвычайно уязвимой“, отметил он. По словам Гросси, в случае попадания снаряда или „какого-то внешнего воздействия на активную зону этого реактора“ может произойти „ядерный инцидент, возможно, с выбросом радиации“.

Глава МАГАТЭ напомнил, что военные действия имеют место всего в нескольких километрах от Курской АЭС и призвал международное сообщество обратить внимание на то, что в такой ситуации станция не может подвергаться нападению. „Мы не можем отделить то, что видели здесь, от недавних военных действий“, - подчеркнул он.

Гросси посетит Киев для переговоров с Зеленским

Гросси также заявил, что находится в тесном контакте по данному вопросу с российскими властями, а на следующей неделе приедет в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Важно оставаться в диалоге, добавил он.

Накануне Гросси сообщил, что лично возглавит проверку Курской АЭС 27 августа с учетом серьезности ситуации из-за боевых действий в регионе. „Безопасность и защищенность всех атомных электростанций имеют центральное и фундаментальное значение для МАГАТЭ“, - сказал он, подчеркнув, что цель миссии - дать независимую оценку безопасности и защищенности ядерного объекта.

Путин обвинил Украину в попытке атаковать Курскую АЭС

Миссия МАГАТЭ осмотрела Курскую АЭС по просьбе Москвы: ранее о приглашении специалистов агентства сообщил президент РФ Владимир Путин, который обвинил Украину в попытке нападения на АЭС под Курском, но никаких доказательств своим обвинениям не привел.