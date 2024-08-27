Новости Ида-Вирумаа
27.08.2024, 19:15

COVID-19 возвращается: в Нарвской больнице введены ограничения на посещение пациентов

 
Нарвская больница
Нарвская больница
ФОТО: facebook.com/narvahospital

В связи с широким распространением COVID-19 в отделении сестринской помощи Нарвской больницы вводится запрет на посещение пациентов, сообщило лечебное учреждение.

Исключение сделано для пациентов в очень тяжелом состоянии. К ним допускается один посетитель, при этом он должен быть в защитной маске.

Передачи пациентам Нарвская больница просит оставлять в инфо-пункте больницы (ул. Хайгла, 1, 1-й этаж).

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