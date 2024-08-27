Макрон отверг кандидатуру премьер-министра от левых. Кризис во Франции углубляется

НФП завоевал большинство мест на июньских выборах в законодательные органы, оттеснив центристов во главе с Макроном на второе место. Однако Макрон убежден, что получить одобрение Национальной ассамблеи и вотум доверия членов парламента левые не смогут.

Он заявил, что сейчас как никогда Франции нужна институциональная стабильность.

Люси Касте, относительно мало известная госслужащая, которую левый блок выдвинул на пост премьер-министра, призвала сторонников выйти на улицы. Она заявила, что своим отказом поддержать ее кандидатуру президент показал французам, что их голоса ничего не значат.

Она призвала к импичменту Макрона, который заявил о желании начать новые консультации о формировании правительства. Он призвал левых к сотрудничеству.

Расклад сил

Политический кризис во Франции разразился после прошедших 30 июня и 7 июля досрочных парламентских выборов, в результате которых ни одна из партий в Национальном собрании не получила даже близкое к абсолютному большинству число депутатов.

Больше всех — 190 — завоевал левый блок НФП, на втором месте центристский альянс Макрона с 160 местами, на третьем — правое Национальное объединение (RN) — 140.

С тех пор во Франции действует временный кабинет, что вызывает возмущение НФП, в котором считают, что перевес в голосах дает левым основания возглавить правительство.

Эммануэль Макрон в понедельник объяснил, почему переговоры о создании правительства тянутся так долго, тем, что при новом раскладе политические процессы в стране могут оказаться блокированными и это приведет к ослаблению государства.

„Социалистическая партия, „зеленые“ и коммунисты пока не предложили пути сотрудничества с другими политическими силами. Теперь это зависит от них“, — заявил президент.

Крайне левое движение „Непокоренная Франция“ (LFI), входящее в состав НФП, гневно отреагировало на слова Макрона. Координатор LFI Мануэль Бомпар назвал их „неприемлемым антидемократическим переворотом“.