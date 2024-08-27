Писала ли Марина Цветаева текст „Говорят, что август пахнет осенью“?

Полностью отрывок звучит так: „Говорят, что август пахнет осенью. Не знаю. Может быть… Но я люблю этот последний привет лета. Это мой месяц. И яблоки созрели, и подсолнухи ещё стоят в полях, и мёд подоспел, и георгины вовсю цветут… И ещё тёплые лучи солнца ласково и легко обнимают разноцветные астры, и звёздные ливни озаряют тёмный небосвод, и с бахчи везут арбузы. И в храмах звонят колокола, чествуя Спас и Успение Богородицы. И пусть неминуемо приближается осень, но август — это всё же ещё лето… Здравствуй, август!“

Наиболее полным собранием сочинений Марины Цветаевой считается семитомник, выпущенный издательством „Эллис Лак“ в 1990-е годы. По мере раскрытия архивов поэтессы издательство опубликовало ещё два тома её записных книжек. Кроме того, доступны несколько сборников писем Цветаевой — её переписка с мужем Сергеем Эфроном, литератором Борисом Пастернаком и поэтом Николаем Гронским. Ни в одной из этих книг „Проверено“ не удалось найти вирусный текст про август.

Приписываемый Цветаевой рассказ о любви к августу стал распространяться в интернете во второй половине 2010-х годов. В одной из ранних публикаций, от 1 августа 2017 года, „Проверено“ обнаружило другую атрибуцию. В этот день текст про август был опубликован на сайте отдела русского языка и литературы Донецкого республиканского института дополнительного педагогического образования на платформе Blogspot. В конце текста был указан источник: Ирина Мартова, „Мои мгновения“. Но в качестве эпиграфа автор поста использовал цитату из стихотворения Марины Цветаевой: „Август — месяц ливней звёздных“. Вероятно, из-за этого и возникла путаница: кто-то решил скопировать текст и принял подпись к эпиграфу за имя автора всего отрывка.