Эстонский Экспресс
29.08.2024, 13:50

Чудовище из Кивиыли, эстонские поселки-призраки, легенда Таллиннского зоопарка. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

 
ФОТО: Коллаж

С 29 августа в продаже по всей Эстонии ищите новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, LP, Maaleht и RusDelfi.

Читайте в новом номере:

  • Чудовище из Кивиыли: почему обычный человек стал настоящим монстром?

  • Что не так с новым эстонским „налогомобилем“?

  • Большое интервью с новым командующим Силами обороны Эстонии

  • Съемки клипов про Сирию и Мариуполь и охота на привидений. Как живут эстонские поселки-призраки?

  • Девочка с аутизмом не говорила почти 10 лет. А потом случилось чудо

  • Кто уже 35 лет управляет легендарным поездом в Таллиннском в зоопарке?

  • Как эстонских тружеников 100 лет назад приучали отдыхать у моря

и многое другое.

Статья опубликована в газете „Эстонский Экспресс“. Новый номер ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.

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Статьи из прошлых выпусков газеты „Эстонский Экспресс“ читайте ЗДЕСЬ.

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