Чудовище из Кивиыли, эстонские поселки-призраки, легенда Таллиннского зоопарка. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!
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Читайте в новом номере:
Чудовище из Кивиыли: почему обычный человек стал настоящим монстром?
Что не так с новым эстонским „налогомобилем“?
Большое интервью с новым командующим Силами обороны Эстонии
Съемки клипов про Сирию и Мариуполь и охота на привидений. Как живут эстонские поселки-призраки?
Девочка с аутизмом не говорила почти 10 лет. А потом случилось чудо
Кто уже 35 лет управляет легендарным поездом в Таллиннском в зоопарке?
Как эстонских тружеников 100 лет назад приучали отдыхать у моря
и многое другое.
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