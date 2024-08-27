Российскую фигуристку дисквалифицировали на 5 лет за допинг

Фигуристка Варвара Горобченко дисквалифицирована на пять лет за нарушение антидопинговых правил. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщает, что спортсменка употребляла мельдоний и сибутрамин. Об этом пишет Sports.

Дисквалификация вступает в силу с 15 мая 2023 года и продлится до 14 мая 2028 года. На момент нарушения 17-летняя Горобченко тренировалась под руководством Юлии Липницкой в академии Евгения Плющенко.

Мать фигуристки Варвары Горобченко, Светлана, выразила мнение, что дисквалификация ее дочери на пять лет за употребление мельдония и сибутрамина была частично вызвана делом Камилы Валиевой. Она утверждает, что допинг попал в организм Варвары ненамеренно – через стакан, в котором оказались растолченные таблетки, купленные бабушкой.

Светлана пояснила, что ее дочь не употребляет таблетки и что весь инцидент является несправедливостью. Светлана также добавила, что не планирует подавать апелляцию, поскольку считает, что это только усугубит моральное состояние Варвары. „Карьеру мы и так завершили полгода назад, теперь надо сосредоточиться на учебе в институте,“ – отметила она.

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