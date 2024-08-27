За рубежом
27.08.2024, 16:12

Зеленский собирается передать президенту США план победы Украины. Одной из его частей он назвал „курскую операцию“

 
Ukrainian President Zelenskyy Joint Press Conference with Lithuanian and Polish Leaders
Ukrainian President Zelenskyy Joint Press Conference with Lithuanian and Polish Leaders
ФОТО: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre | ZUMAPRESS.com

Владимир Зеленский собирается в сентябре передать президенту США Джо Байдену план победы Украины в войне, который включает четыре направления. Одно из них — наступление ВСУ в Курской области, заявил президент Украины на пресс-конференции, пишет „Медуза“.

„Одно из направлений [плана], часть которого уже выполнена, — это Курщина. Второе направление — это стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира. Третье направление — мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. Четвертое — экономическое, про это детально говорить не буду“, — сказал Зеленский.

По его словам, будет „справедливо“, если план победы вначале будет представлен президенту США, потому что его успех зависит от того, даст ли Белый дом Украине то, что в этом плане упомянуто. Зеленский заявил, что представит план на встрече с президентом в сентябре.

„И думаю, что будет правильно передать этот план как Камале Харрис, так и Дональду Трампу, потому что мы не знаем кто будет президентом, а выполнить этот план очень хочется“, — добавил Зеленский.

Кроме того, президент Украины отметил, что „курская операция“ связана и со вторым саммитом мира, который собирается провести Украина. „Связана ли курская операция со вторым саммитом мира? Да, потому что курская операция — один из пунктов плана победы Украины“, — сказал Зеленский. Глава Офиса президента Андрей Ермак ранее заявил, что второй саммит мира Украина хочет провести в одной из стран „глобального Юга“.

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