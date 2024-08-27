Сырский заявил, что ВСУ взяли в плен 594 российских военных в Курской области

Во время форума „Украина 2024. Независимость“ Сырский заявил, что ВСУ начали наступление в Курской области, поскольку на этом направлении российские силы постоянно обстреливали приграничную территорию Украины.

„Кроме того, противник концентрировал на этом направлении значительное количество войск и планировал проведение наступательной операции на этом направлении“, — утверждает главком ВСУ.

„Благодаря успешным действиям наших войск, мы существенно пополнили обменный фонд. На сегодня на этом направлении взяты в плен 594 военнослужащих ВС РФ“, — заявил Сырский.

Российское военное ведомство пока не комментировало слова главкома ВСУ о взятых в плен российских военных.

В течение выходных американская газета Washington Post, изучившая видеокадры с российскими пленными во время операции ВСУ в Курской области, сделала вывод, что украинским военным удалось захватить в плен по меньшей мере 247 солдат армии РФ.

Вместе с тем, в публикации было сказано, что видео с российскими пленными продолжают появляться, и при подсчете учитывались только те кадры, которые репортерам удалось верифицировать. Поэтому газета сделала вывод, что реальное число попавших в плен военных РФ намного выше.

Значительное число российских пленных были солдатами срочной службы, отмечали авторы публикации.

На прошлой неделе корреспонденты Би-би-си установили, что с начала наступления ВСУ в Курской области на связь не выходят десятки солдат срочной службы, охранявших границу. Пока военкоматы молчат, а власти рапортуют об отсутствии потерь, как минимум 38 призывников находятся в плену у украинской стороны, и уже подтверждена гибель двух срочников.

На основании открытых источников Би-би-си установила имена 81 солдата срочной службы, которые не выходят на связь с родственниками с начала наступления ВСУ в Курской области.