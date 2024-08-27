Смотреть его точно не стыдно: на большие экраны скоро выйдет новый триллер про женщину-пилота

В общем, долго ли, коротко ли, а Ана вскоре после фотосессии с оргазмом Эстель исчезает. Напрочь. Не отвечает на звонки, не показывается в соцсетях, как и не было никакой Аны. А Эстель начинает видеть все более тревожные и все более неприятные сны. И что-то в этих снах ей подсказывает, что дело нечисто. И жизнь постепенно начинает идти наперекосяк, до этого безупречная что в полетах, что в их симуляциях Эстель начинает допускать ошибки, у нее странно сбивается режим дня, и вообще как-то все не так и все не то, когда твоя девушка непонятно где. Отношения с мужем портятся, зрителю кажется, что дело идет к громкому семейному скандалу и, может быть, к вызванной усталостью и задерганностью Эстель авиакатастрофе, но нет. Гозлан приготовил нам другой твист. Он достаточно неожиданный, но, повторюсь, в то же время и ожидаемый, причем, скорее всего, подсознательно, потому что на протяжении фильма нам были щедро насыпаны подсказки практически на каждом шагу.