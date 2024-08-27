Смотреть его точно не стыдно: на большие экраны скоро выйдет новый триллер про женщину-пилота
Просмотр этого фильма вызвал у меня желание залезть в „Википедию“ и узнать о режиссере, о котором я до того не слышал, больше. Более того, обнаружив информацию о том, что снимал он и до „Видений“ исключительно триллеры, мне захотелось посмотреть и их тоже.
А все почему? Во-первых, как говорится, это красиво. „Видения“, как и должно вытекать из названия, очень красивы визуально. Красивые актрисы Дайан Крюгер и Марта Нието предаются красивой любви в красивых полутемных интерьерах, под красивую тревожную музыку Филиппа Ромби и красивые максимально тревожные, если не сказать неприятные, картинки Антуана Санье. И вся эта красивость и тревожность служат удачным обрамлением для рассказываемой странной, а больше страстной истории с неожиданным, и в то же время вполне ожидаемым твистом.
Двадцать лет назад Эстель мутила с взбалмошной испанской красавицей Аной, которая приходила и уходила когда хотела, делала более-менее что хотела, и, в конечном итоге, бросила свою любовницу, исчезнув в неизвестном направлении и порядком раскурочив той жизнь. Но Эстель выкарабкалась, выучилась на пилота (по всей видимости, Гозлан несколько одержим самолетами, его предыдущий фильм, „Черный ящик“ посвящен расследованию причин серьезной авиакатастрофы), сошлась с мужчиной-врачом (это важно для сюжета) и зажила размеренной жизнью.
Ровно до тех пор, пока случайно не встретила Ану снова, вот теперь, спустя 20 лет. Ана утверждает, что за прошедшее с их последней встречи время стала модным фотографом и, в частности, сейчас готовит выставку, на которой будет представлена серия работ, где изображены люди в момент оргазма. По словам Аны, это единственное состояние, когда люди предельно искренни.
Дальше понятно - старая любовь не ржавеет, тем более она так напирает на оргазмы, в то время как Гийом, медицинский муж Эстель, озабочен продолжением рода, сам высчитывает овуляции жены и занимается с ней сексом, кажется, исключительно в утилитарных целях.
Если вам кажется, что это эротический триллер, то это не совсем так. Да, некоторое количество секса там присутствует, но, полагаю, это сделано только затем, чтобы зрители, вслед за режиссером, могли бы восхититься, насколько чудесно может выглядеть женское тело Дайан Крюгер в 48 лет.
В общем, долго ли, коротко ли, а Ана вскоре после фотосессии с оргазмом Эстель исчезает. Напрочь. Не отвечает на звонки, не показывается в соцсетях, как и не было никакой Аны. А Эстель начинает видеть все более тревожные и все более неприятные сны. И что-то в этих снах ей подсказывает, что дело нечисто. И жизнь постепенно начинает идти наперекосяк, до этого безупречная что в полетах, что в их симуляциях Эстель начинает допускать ошибки, у нее странно сбивается режим дня, и вообще как-то все не так и все не то, когда твоя девушка непонятно где. Отношения с мужем портятся, зрителю кажется, что дело идет к громкому семейному скандалу и, может быть, к вызванной усталостью и задерганностью Эстель авиакатастрофе, но нет. Гозлан приготовил нам другой твист. Он достаточно неожиданный, но, повторюсь, в то же время и ожидаемый, причем, скорее всего, подсознательно, потому что на протяжении фильма нам были щедро насыпаны подсказки практически на каждом шагу.
Это такое стильное, немного эстетское массовое кино. Как очень качественная поп-музыка. Не слишком сложное, но смотреть его точно не стыдно. И немножко хочется еще. Во всяком случае, думаю, лично я посмотрю предыдущего Гозлана.
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