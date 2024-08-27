430 первоклашек пойдут в Нарве в школы. Это на 45 меньше, чем в прошлом году

В отделе образования горуправы Нарвы рассказали, что на сегодняшний день в школах города планируется работа 24 первых классов, среди которых есть и спецклассы. „Есть школы, где работа организована таким образом, что ряд уроков, например, музыка, физкультура, русский язык, трудовое обучение преподают учителя-предметники, либо на классе работает два учителя, а также помощники учителей“, - прокомментировали в горуправе вопрос, сколько учителей будет работать с учениками первых классов.

Также специалист отдела образования Ирина Табакова отметила, что в этом году открывается больше спецклассов, в которых, как правило, до 6 учеников, в них учатся дети с особыми образовательными потребностями. Есть также класс с обучением один на один.

Интересно, что пять лет назад в Нарве также открывали 24 первых классов, хотя учеников было 463, что больше на 33 ребенка. Это, по словам Табаковой, как раз и связано с тем, что сейчас больше малокомплектных классов.

„Но точное количество первоклассников станет известно только 10 сентября, - добавила специалист, - именно к этому времени все школы города должны предоставить данные в Эстонскую образовательную инфосистему“.

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