В сентябре по всей Эстонии пройдет Неделя спорта

В сентябре и октябре уездные спортивные федерации, самоуправления и спортивные клубы организуют в разных уездах Эстонии бесплатные тренировки, на которых можно будет ознакомиться с различными видами спорта. Информация о мероприятиях будет постоянно обновляться в календаре Недели спорта.

28 сентября с 12 до 15 часов все желающие приглашаются на Центральный стадион Kalev в Таллинне, где пройдет семейный день #BeActive Night . Здесь можно будет познакомиться с различными видами спорта, принять участие в открытых тренировках и веселых состязаниях, а также получить консультацию по вопросам здоровья и физических упражнений у экспертов в своей области. Будут организованы разнообразные подвижные игры и увлекательные занятия для всех возрастов. Мероприятие для всех бесплатное.

23 сентября вся Эстония будет двигаться в ритме благотворительной эстафеты Teatejoks . Эстафета для школьников пройдет в 28 различных местах по всей Эстонии.

В этом году в основную программу Недели спорта также войдут как крупные спортивные мероприятия, так и общественные инициативы и открытые тренировки в уездах:

Уже с 1 сентября стартует кампания по подсчету пройденных шагов „Запускаем шагомер!“ , которая продлится до 30 сентября. Кампания призывает людей энергично начать осень, двигаясь каждый день ради здоровья, и в течение сентября каждому пройти не менее 200 000 шагов, что составляет 6666 шагов в день. Дополнительную информацию о том, как присоединиться к кампании, можно найти на сайте Недели спорта по адресу spordinadal.ee/tombame-kaima . Каждый, кто наберет необходимое количество шагов, будет участвовать в розыгрыше призов, побуждающих к активному движению.

„В этом году Неделя спорта проводится уже в десятый раз, и ее девиз – „Давайте двигаться вместе!“. Исследования показывают, что когда люди двигаются вместе, мотивация и польза от упражнений намного выше, чем если двигаться в одиночку“, – сказала руководитель проектов Центра компетенции по физической активности и координатор Недели спорта в Эстонии Ренна Нелис . Она также добавила, что цель Недели спорта – побудить тех, кто по каким-либо причинам малоподвижен, начать делать небольшие шаги к более активному и здоровому образу жизни. Нелис отметила, что в этом могут помочь организуемые в рамках Недели спорта открытые тренировки, активные начинания и традиционные спортивные мероприятия.

Центр компетенции по физической активности приглашает присоединиться к мероприятиям сентябрьской Недели спорта образовательные учреждения, местные самоуправления, государственные учреждения, предприятия и другие организации, чтобы вместе привлечь к активному образу жизни как можно больше людей. Кроме того, к участию в мероприятиях приглашаются сообщества, группы друзей, семье и просто любители движения.

Все желающие, как частные лица, так и организации, могут сами инициировать свои мероприятия и добавлять их в программу до 22 сентября на сайте Недели спорта.

В прошлом году в рамках Недели спорта в Эстонии было проведено 1101 мероприятие, на которые зарегистрировалось более 200 000 человек. Инициаторами мероприятий выступили 705 различных организаций, большую часть из которых составили общеобразовательные школы и детские сады.

Неделя спорта является частью Европейской недели спорта, которая была запущена в 2015 году Европейской Комиссией и которая продвигает более активный и здоровый образ жизни среди миллионов людей в Европе и не только.

Организатором Недели спорта является Центр компетенции по физической активности. Центр компетенции по физической активности был основан Эстонским олимпийским комитетом осенью 2022 года для общенационального развития и координации области физической активности. В задачи центра входит разработка и поддержка программ развития и вмешательства, основанных на научных исследованиях, сбор и внедрение мирового опыта, оценка деятельности организаций, работающих в этой области, а также разработка и управление системой обучения в этой сфере.

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