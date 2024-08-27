Большой баскетбол в Ласнамяэ: клуб Евролиги примет участие в турнире в Тондираба

Турнир пройдет в формате „Финала четырех“. В первом полуфинале, который состоится 5 сентября, „Калев/Крамо“ сыграет против „Парижа“, а во втором, запланированном на 6 сентября, встретятся „Бильбао“ и „Наполи“. Финал и матч за третье место пройдут в субботу, 7 сентября.

Кто соперники „Калева/Крамо“?

Баскетбольный клуб „Бильбао“ знаком эстонским болельщикам по Кристиану Кулламяэ, который недавно подписал новый контракт с командой. В прошлом сезоне Кулламяэ проявил себя успешно, набирая в среднем 10,1 очка, совершая 2,3 подбора и отдавая 1,9 передачи за игру в испанской лиге. По итогам сезона „Бильбао“ занял 13-е место в сильнейшей лиге Европы.

К клубу „Наполи“ недавно присоединился баскетболист сборной Эстонии — Каспар Трейер, который последние несколько сезонов выступал за „Динамо Сассари“. Новый клуб Трейера, являющийся действующим обладателем Кубка Италии, тренирует Игорь Миличич, главный тренер сборной Польши. Этот хорватский специалист снова окажется в Эстонии в ноябре, когда Польша сыграет с эстонской сборной в отборочном турнире чемпионата Европы 2025 года. В последние годы эстонские баскетболисты часто встречались с командами, возглавляемыми Миличичем, в том числе в олимпийском отборочном турнире и квалификации к чемпионату мира 2023 года. Среди летних приобретений „Наполи“ выделяется опытный канадский плеймейкер Кевин Пангос, известный по выступлениям в Евролиге за каунасский „Жальгирис“, „Барселону“ и миланскую „Олимпию“.

Баскетбольный клуб „Париж“ — новая восходящая сила в Европе. В этом году команда выиграла Еврокубок, тем самым обеспечив себе место в Евролиге. Французский клуб попал в Евролигу под руководством финского тренера Туомаса Иисало, который недавно получил приглашение в НБА в качестве ассистента тренера „Мемфис Гриззлис“.