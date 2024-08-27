Большой баскетбол в Ласнамяэ: клуб Евролиги примет участие в турнире в Тондираба
С 5 по 7 сентября в столичном ледовом холле „Тондираба“ пройдет баскетбольный турнир Epicbet Cup, где сразятся таллиннский „Калев/Крамо“, итальянский „Наполи“ Каспара Трейера, испанский „Бильбао“ Кристиана Кулламяэ и французский клуб „Париж“, который недавно получил место в Евролиге.
Турнир пройдет в формате „Финала четырех“. В первом полуфинале, который состоится 5 сентября, „Калев/Крамо“ сыграет против „Парижа“, а во втором, запланированном на 6 сентября, встретятся „Бильбао“ и „Наполи“. Финал и матч за третье место пройдут в субботу, 7 сентября.
Кто соперники „Калева/Крамо“?
Баскетбольный клуб „Бильбао“ знаком эстонским болельщикам по Кристиану Кулламяэ, который недавно подписал новый контракт с командой. В прошлом сезоне Кулламяэ проявил себя успешно, набирая в среднем 10,1 очка, совершая 2,3 подбора и отдавая 1,9 передачи за игру в испанской лиге. По итогам сезона „Бильбао“ занял 13-е место в сильнейшей лиге Европы.
К клубу „Наполи“ недавно присоединился баскетболист сборной Эстонии — Каспар Трейер, который последние несколько сезонов выступал за „Динамо Сассари“. Новый клуб Трейера, являющийся действующим обладателем Кубка Италии, тренирует Игорь Миличич, главный тренер сборной Польши. Этот хорватский специалист снова окажется в Эстонии в ноябре, когда Польша сыграет с эстонской сборной в отборочном турнире чемпионата Европы 2025 года. В последние годы эстонские баскетболисты часто встречались с командами, возглавляемыми Миличичем, в том числе в олимпийском отборочном турнире и квалификации к чемпионату мира 2023 года. Среди летних приобретений „Наполи“ выделяется опытный канадский плеймейкер Кевин Пангос, известный по выступлениям в Евролиге за каунасский „Жальгирис“, „Барселону“ и миланскую „Олимпию“.
Баскетбольный клуб „Париж“ — новая восходящая сила в Европе. В этом году команда выиграла Еврокубок, тем самым обеспечив себе место в Евролиге. Французский клуб попал в Евролигу под руководством финского тренера Туомаса Иисало, который недавно получил приглашение в НБА в качестве ассистента тренера „Мемфис Гриззлис“.
Команду „Париж“ возглавил бразилец Тьяго Сплиттер, который в 2014 году стал чемпионом НБА в составе „Сан-Антонио Спёрс“. Для Сплиттера это первый опыт в роли главного тренера клуба. После завершения игровой карьеры он работал помощником тренера в „Бруклин Нетс“ и „Хьюстон Рокетс“.
Парижская команда была официально создана в июле 2018 года и стремительно вошла в профессиональный баскетбол. Уже через несколько месяцев она начала выступать во втором дивизионе Франции. В сезоне 2020/21 команда заняла второе место в первой лиге, что обеспечило ей повышение в высшую лигу Франции.
В прошлом сезоне парижский клуб достиг финала внутреннего чемпионата, где уступил мощной команде „Монако“, одному из лидеров Евролиги. Несмотря на это, они завоевали два значимых трофея: выиграли Кубок Франции и триумфально завершили Еврокубок, обыграв в финале команду „Бурк“, которая заняла второе место в чемпионате Франции.
Для эстонцев самые знакомые имена из парижской команды - это американец с северомакедонским гражданством Ти Джей Шортс и финн Микаэль Янтунен.
Организатором турнира является Delfi Media, а титульным спонсором - Epicbet. Билеты можно приобрести в Piletitasku.
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