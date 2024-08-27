ВИДЕО | В Латвии водитель грузовика остановил пьяного водителя с двумя маленькими детьми

Информация гласила, что в Елгавском крае, на территории Ценской волости, по дороге P100 из Далбес в сторону Озолниеки едет автомобиль марки Toyota. Водитель которого, возможно, находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения. И в машине есть маленькие дети.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Государственной полиции установили, что за рулем автомобиля находился мужчина 1982 года рождения. Кроме него, в автомобиле находились двое несовершеннолетних детей.

Водитель транспортного средства был доставлен в медицинское учреждение для проведения экспертизы. В то время как дети, здоровые и невредимые, были переданы под опеку матери.

У водителя было выявлено 2,69 промилле алкоголя в крови. Кроме того, он находился за рулем без водительских прав, которые были отобраны у него еще в 2018 году за аналогичное нарушение.

По данному факту Государственная полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 262 Уголовного закона. Также начат административный процесс за ненадлежащее выполнение обязанностей по уходу за детьми.

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