Юрген Хенн объявил состав Эстонии на матчи Лиги наций

Среди ключевых игроков, которые не смогут принять участие, выделяется Хенри Аниер, отсутствующий из-за травмы. В то же время Патрик Кристал включен в состав и может дебютировать за сборную. Эстония начнет свой путь в Лиге Наций 5 сентября, когда встретится с командой Словакии на домашней арене. Начало матча запланировано на 21:45.

Эстония встречалась со Словакией всего дважды, и оба раза это произошло в рамках отборочного турнира к чемпионату мира в 2005 году. Оба матча завершились минимальными победами словаков с разницей в один мяч.

Состав сборной Эстонии на сентябрьские матчи

Вратари

Карл Якоб Хейн (13.04.2002) - Вальядолид (Испания) 30/0

Матвей Игонен (02.10.1996) – Ботев (Болгария) 15/0

Карл Андре Валлнер(28.02.1998) – Левадия 4/0

Защитники

Кароль Метс (16.05.1993) – Санкт-Паули (Германия) 94/0

Йоонас Тамм (02.02.1992) – Ботев (Болгария) 58/4

Артур Пикк (05.03.1993) – Одра (Польша) 61/1

Мяртен Кууск (05.04.1996) – Катовице (Польша) 32/0

Максим Паскочи (19.01.2003) – Грассхоппер (Швейцария) 29/0

Расмус Пеэтсон (03.05.1995) – Левадия 16/1

Михаэль Лиландер (20.06.1997) – Пайде 16/0

Михаэль Шённинг-Ларсен (02.02.2001) – Левадия 2/0

Полузащитники

Маттиас Кяйт (29.06.1998) – Рапид Бухарест (Румыния) 54/8

Мартин Миллер (25.09.1997) – Богемиан (Ирландия) 33/2

Власий Синявский (27.11.1996) – Словацко (Чехия) 33/0

Маркус Поом (27.02.1999) – Шэмрок Роверс (Ирландия) 25/0

Михкель Айнсалу (08.03.1996) - Левадия 18/0

Рокко Роберт Шейн (14.07.2003) – Дордрехт (Нидерланды) 11/0

Мартин Веткал (21.02.2004) – Броммапойкарна (Швеция) 7/1

Кевор Палуметс (21.11.2002) – ХИК (Финляндия) 5/1

Данил Кураксин (04.04.2003) – Флора 3/1

Иоан Яковлев (19.01.1998) – Левадия 1/0

Патрик Кристал (12.11.2007) – Пайде 0/0

Нападающие

Рауно Саппинен (23.01.1996) – Флора 53/12

Марк Андерс Лепик (10.09.2000) – Флора 10/0

Алекс Маттиас Тамм (24.07.2001) – Нымме Калью 7/2

Роби Саарма (20.05.2001) – Пайде 4/0

Главный тренер: Юрген Хенн

Помощник тренера: Йоэль Индермитте и Арно Пайперс

Тренер вратарей: Март Поом

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