Юрген Хенн объявил состав Эстонии на матчи Лиги наций
Мужская сборная Эстонии начнет новый цикл Лиги Наций в сентябре с двумя матчами: сначала дома против Словакии, а через три дня на выезде против Швеции. Главный тренер Юрген Хенн объявил состав команды, включив в список 26 игроков.
Среди ключевых игроков, которые не смогут принять участие, выделяется Хенри Аниер, отсутствующий из-за травмы. В то же время Патрик Кристал включен в состав и может дебютировать за сборную. Эстония начнет свой путь в Лиге Наций 5 сентября, когда встретится с командой Словакии на домашней арене. Начало матча запланировано на 21:45.
Эстония встречалась со Словакией всего дважды, и оба раза это произошло в рамках отборочного турнира к чемпионату мира в 2005 году. Оба матча завершились минимальными победами словаков с разницей в один мяч.
Состав сборной Эстонии на сентябрьские матчи
Вратари
Карл Якоб Хейн (13.04.2002) - Вальядолид (Испания) 30/0
Матвей Игонен (02.10.1996) – Ботев (Болгария) 15/0
Карл Андре Валлнер(28.02.1998) – Левадия 4/0
Защитники
Кароль Метс (16.05.1993) – Санкт-Паули (Германия) 94/0
Йоонас Тамм (02.02.1992) – Ботев (Болгария) 58/4
Артур Пикк (05.03.1993) – Одра (Польша) 61/1
Мяртен Кууск (05.04.1996) – Катовице (Польша) 32/0
Максим Паскочи (19.01.2003) – Грассхоппер (Швейцария) 29/0
Расмус Пеэтсон (03.05.1995) – Левадия 16/1
Михаэль Лиландер (20.06.1997) – Пайде 16/0
Михаэль Шённинг-Ларсен (02.02.2001) – Левадия 2/0
Полузащитники
Маттиас Кяйт (29.06.1998) – Рапид Бухарест (Румыния) 54/8
Мартин Миллер (25.09.1997) – Богемиан (Ирландия) 33/2
Власий Синявский (27.11.1996) – Словацко (Чехия) 33/0
Маркус Поом (27.02.1999) – Шэмрок Роверс (Ирландия) 25/0
Михкель Айнсалу (08.03.1996) - Левадия 18/0
Рокко Роберт Шейн (14.07.2003) – Дордрехт (Нидерланды) 11/0
Мартин Веткал (21.02.2004) – Броммапойкарна (Швеция) 7/1
Кевор Палуметс (21.11.2002) – ХИК (Финляндия) 5/1
Данил Кураксин (04.04.2003) – Флора 3/1
Иоан Яковлев (19.01.1998) – Левадия 1/0
Патрик Кристал (12.11.2007) – Пайде 0/0
Нападающие
Рауно Саппинен (23.01.1996) – Флора 53/12
Марк Андерс Лепик (10.09.2000) – Флора 10/0
Алекс Маттиас Тамм (24.07.2001) – Нымме Калью 7/2
Роби Саарма (20.05.2001) – Пайде 4/0
Главный тренер: Юрген Хенн
Помощник тренера: Йоэль Индермитте и Арно Пайперс
Тренер вратарей: Март Поом
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