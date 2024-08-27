„Здоровых животных мы не усыпляем“: как работает самый дорогой приют для домашних животных

Как животные попадают в приют и что с ними происходит дальше? Приют должен реагировать на все сообщения о бездомных животных. Нарвитяне не сразу привыкли к этому, но сейчас звонки поступают регулярно. „После отлова, если у животного есть чип, мы проверяем, внесено ли оно в регистр. Если в регистре есть данные на хозяина, то мы связываемся с ним. Если чипа нет, то животное фотографируют, а фото размещают на сайте НКО pets.ee – чтобы хозяину было легче его найти. Дальше ждем две недели. Если за это время прежний хозяин не находится, мы животное кастрируем, чипируем, лечим и ищем ему новый дом“, – поясняет Лариса.

Прежде всего при входе в приют обращает на себя внимание отсутствие специфического запаха, несмотря на большое количество животных. Благодарить за это надо в том числе и хорошую вентиляционную систему, говорит руководитель НКО и нарвского приюта Лариса Козырева. Мы с ней встречаемся во временно свободном процедурном кабинете ветклиники. На самом деле именно здесь должен был находиться кабинет руководителя приюта, и вообще первоначально в здании приюта было целых три кабинета для его сотрудников. “Совершенно дурацкое использование помещений, поэтому мы нашли этим кабинетам другое, рациональное применение“, – со смехом говорит Лариса Козырева.

Двое молодых лабрадоров резвятся на большой собачьей площадке. Рядом – окруженное аккуратной зеленой зоной двухэтажное здание Narva Lemmikloomade varjupaik, открывшее свои двери полтора года назад. Хотя построили его раньше, еще в 2021 году. Оно долго пустовало – не могли найти подходящего оператора. Наконец в декабре 2022 года Нарва подписала договор с выигравшим конкурс оператором – НКО Loomade Hoiupaik, работающим с 2004 года и сотрудничающим со многими самоуправлениями в Харьюмаа, Рапламаа и Ярвамаа. И практически в то же время передача „Очевидец“ выпустила большой материал, где говорилось о подозрениях в отношении этого НКО: якобы оно незаконно усыпляет животных. Так как же сейчас обстоят дела в Нарвском приюте для животных?

В последнее время в приюте столкнулись с тем, что найденное на улице животное может быть чипировано, но при этом номер чипа не внесен в регистр домашних животных. „В любом случае, если хозяин такого животного находится, мы сразу вносим его данные в регистр“, – рассказывает руководитель приюта.

Согласно и закону, и нарвскому городскому порядку всех собак и кошек их владельцам необходимо чипировать и вносить в регистр. Так почему же все-таки многие владельцы питомцев этого не делают? Козырева считает, что ответ очевиден – боятся ответственности.

Ветеринар ветклиники при приюте Галина рассказывает, что есть и такие хозяева, которые боятся, что чип может повредить здоровью домашнего питомца, хотя это, разумеется, пустые страхи. „Это не страшно, не дорого и не больно – чип размером с рисовое зернышко вводится под кожу с помощью укола. Я призываю всех не бояться ответственности и соблюдать правила содержания животных – вот и все“, – говорит Лариса.

Владельцы найденных на улице животных нередко обижаются на то, что им приходится оплачивать счет за его содержание в приюте. „Тут тоже все просто: не допускайте самовыгула, ведь это опасно для вашего питомца, который может попасть под машину, пораниться и так далее“, – считает Лариса.

С точки зрения городских правил спорить тут не с чем. Однако самовыгул кошек в Нарве – настолько давняя традиция, и многие люди настолько уверены в том, что кошка „гуляет сама по себе“, что перестроиться им трудно. „Я понимаю это. Но все же перестраиваться нужно. Кошки на поводке и в шлейках – это шикарно, именно так и надо их выгуливать“, – считает Лариса.

Кошки, которым не повезло

В момент интервью в приют пришла нарвитянка Елена со своим роскошным полосатым котом Семеном, которому нужно было снять зубной камень. Трудно поверить, но этого кота Елена нашла в приюте. „Когда у меня умерла кошка, я пришла сюда – приют недалеко от моего дома. Семен не просто кот – у него душа, как у человека“, – рассказывает Елена.