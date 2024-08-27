„Здоровых животных мы не усыпляем“: как работает самый дорогой приют для домашних животных(1)
Нарвский приют для брошенных или потерявшихся домашних питомцев был построен на так называемые „ковидные“ деньги, причем немалые — энергосберегающее здание по последнему слову техники обошлось почти в миллион евро, пишет Gazeta.ee Это самый дорогой приют в Эстонии, поэтому в местной и республиканской прессе было немало споров: а стоило ли оно того.
Двое молодых лабрадоров резвятся на большой собачьей площадке. Рядом – окруженное аккуратной зеленой зоной двухэтажное здание Narva Lemmikloomade varjupaik, открывшее свои двери полтора года назад. Хотя построили его раньше, еще в 2021 году. Оно долго пустовало – не могли найти подходящего оператора. Наконец в декабре 2022 года Нарва подписала договор с выигравшим конкурс оператором – НКО Loomade Hoiupaik, работающим с 2004 года и сотрудничающим со многими самоуправлениями в Харьюмаа, Рапламаа и Ярвамаа. И практически в то же время передача „Очевидец“ выпустила большой материал, где говорилось о подозрениях в отношении этого НКО: якобы оно незаконно усыпляет животных. Так как же сейчас обстоят дела в Нарвском приюте для животных?
Интервью в процедурной
Прежде всего при входе в приют обращает на себя внимание отсутствие специфического запаха, несмотря на большое количество животных. Благодарить за это надо в том числе и хорошую вентиляционную систему, говорит руководитель НКО и нарвского приюта Лариса Козырева. Мы с ней встречаемся во временно свободном процедурном кабинете ветклиники. На самом деле именно здесь должен был находиться кабинет руководителя приюта, и вообще первоначально в здании приюта было целых три кабинета для его сотрудников. “Совершенно дурацкое использование помещений, поэтому мы нашли этим кабинетам другое, рациональное применение“, – со смехом говорит Лариса Козырева.
Как животные попадают в приют и что с ними происходит дальше? Приют должен реагировать на все сообщения о бездомных животных. Нарвитяне не сразу привыкли к этому, но сейчас звонки поступают регулярно. „После отлова, если у животного есть чип, мы проверяем, внесено ли оно в регистр. Если в регистре есть данные на хозяина, то мы связываемся с ним. Если чипа нет, то животное фотографируют, а фото размещают на сайте НКО pets.ee – чтобы хозяину было легче его найти. Дальше ждем две недели. Если за это время прежний хозяин не находится, мы животное кастрируем, чипируем, лечим и ищем ему новый дом“, – поясняет Лариса.
В последнее время в приюте столкнулись с тем, что найденное на улице животное может быть чипировано, но при этом номер чипа не внесен в регистр домашних животных. „В любом случае, если хозяин такого животного находится, мы сразу вносим его данные в регистр“, – рассказывает руководитель приюта.
Согласно и закону, и нарвскому городскому порядку всех собак и кошек их владельцам необходимо чипировать и вносить в регистр. Так почему же все-таки многие владельцы питомцев этого не делают? Козырева считает, что ответ очевиден – боятся ответственности.
Ветеринар ветклиники при приюте Галина рассказывает, что есть и такие хозяева, которые боятся, что чип может повредить здоровью домашнего питомца, хотя это, разумеется, пустые страхи. „Это не страшно, не дорого и не больно – чип размером с рисовое зернышко вводится под кожу с помощью укола. Я призываю всех не бояться ответственности и соблюдать правила содержания животных – вот и все“, – говорит Лариса.
Владельцы найденных на улице животных нередко обижаются на то, что им приходится оплачивать счет за его содержание в приюте. „Тут тоже все просто: не допускайте самовыгула, ведь это опасно для вашего питомца, который может попасть под машину, пораниться и так далее“, – считает Лариса.
С точки зрения городских правил спорить тут не с чем. Однако самовыгул кошек в Нарве – настолько давняя традиция, и многие люди настолько уверены в том, что кошка „гуляет сама по себе“, что перестроиться им трудно. „Я понимаю это. Но все же перестраиваться нужно. Кошки на поводке и в шлейках – это шикарно, именно так и надо их выгуливать“, – считает Лариса.
Кошки, которым не повезло
В момент интервью в приют пришла нарвитянка Елена со своим роскошным полосатым котом Семеном, которому нужно было снять зубной камень. Трудно поверить, но этого кота Елена нашла в приюте. „Когда у меня умерла кошка, я пришла сюда – приют недалеко от моего дома. Семен не просто кот – у него душа, как у человека“, – рассказывает Елена.
В среднем в приют попадают в месяц около 20 собак, чьи хозяева чаще всего находятся. А вот с кошками – проблема. Их, как правило, никто не ищет, да и найти новых хозяев для них непросто. Откуда берутся брошенные кошки? Увы, чаще всего причина их появления кроется в поведении добрых людей, которые на своих дачах летом подкармливают большое количество кошек и котят.
„Это не любовь. В моем понятии любовь – это ответственность. Хотите держать на своем участке 20 котов – ваше дело. Но они все должны быть чипированы, вакцинированы и кастрированы, чтобы не было бесконечных потомств. Но главный вопрос: что с ними будет зимой? А зимой их утаскивают лисы, они вмерзают в лужи, их давят машины. Я уж молчу о том, что от всего этого страдают соседи, которые никак не обязаны разделять чужую любовь к животным. Я категорически против всех этих бесконечных колоний на дачах и самостоятельно гуляющих животных в городе – так просто не должно быть“, – считает руководитель НКО.
Как часто в приюте прибегают к эвтаназии, если кошкам не удается найти новых хозяев? „Я не буду отрицать – эвтаназия есть, но животных усыпляют строго по показаниям: или питомец неизлечимо болен, или имеет травмы, несовместимые с жизнью. Мы не усыпляем просто потому, что они нам не нравятся“, – отвечает Козырева.
Как она отнеслась в свое время к видеосюжету „Очевидца“, в котором довольно много людей делились подозрениями, что НКО занимается как раз неоправданной эвтаназией? „Что ж, черный пиар – тоже пиар“, – шутит Козырева. „А вообще я спокойно отношусь. Жалобы, проверки – это то, с чем сталкиваться приходится постоянно“, – говорит она уже серьезно.
Согласно закону, местное самоуправление оплачивает содержание бездомного животного в приюте только 14 дней. Если оно здорово и не подлежит эвтаназии, то откуда брать деньги на его содержание? „У нас много постоянных спонсоров – и организаций, и простых людей, которых, пользуясь случаем, хочу поблагодарить. Но если кто-то захочет помочь, мы всегда рады. Помощи много не бывает“, – говорит Лариса Козырева. Также приют с благодарностью принимает корм, старое постельное белье, опилки, миски, которые приносят люди.
В приюте кошки нежатся на роскошных кованых двухэтажных лежаках – откуда такая „версальская роскошь“? Оказывается, при НКО есть кузница, которая делает такие вещи на заказ и тем самым зарабатывает дополнительные деньги для финансирования приютов. Такие металлические лежаки гораздо практичнее обычных и служат намного дольше, поясняет руководитель.
Какие услуги оказывает приют нарвитянам?
Очень популярна, к примеру, услуга общей или индивидуальной кремации умерших домашних питомцев: приют сотрудничает с единственным в Эстонии крематорием для домашних животных. Причем девять из десяти нарвитян заказывают именно индивидуальную кремацию, подчеркивает Козырева.
При приюте работает ветклиника, в которой один из врачей занимается только домашними животными: здесь собак и кошек кастрируют, чипируют, вакцинируют, дают лекарство от глистов, снимают зубной камень и делают санацию. Ветеринар Галина говорит, что посоветовала бы всем владельцам обязательно проводить вакцинацию своего животного, это поможет избежать многих болезней в будущем. По ее словам, пока нарвитяне, к сожалению, не всегда относятся к вакцинации серьезно.
Приют предлагает также гостиничные услуги для кошек и собак: один календарный день содержания стоит 25 евро, и обычно услуга хорошо востребована в период отпусков; животные поселяются в гостиницу на 10-14 дней. „Для приюта это – еще одна из возможностей зарабатывать деньги на содержание животных, и мы рады, что спрос на эту услугу есть“, – подчеркивает руководитель.
Когда приют только планировали, то собирались в нем открыть также котокафе, задача которого – удовлетворить тягу к животным людей, не имеющих возможности содержать питомца дома. В то же время практика показывает, что благодаря котокафе животные легче находят новых хозяев. „Я от этой идеи вовсе не отказываюсь, но она требует определенных финансовых вливаний. Думаю, что котокафе у нас вскоре появится, но работать будет только летом, потому что так проще получить лицензию“, – рассказывает Козырева.
Площадкой для выгула собак при приюте могут пользоваться все нарвитяне, и она сейчас весьма популярна. Если люди приезжают на машинах, им нужно получить в приюте талончик на бесплатную парковку. „Мы ежедневно площадку убираем, меняем воду, чтобы она была полностью безопасна для собак“, – рассказывает Лариса.
Всего сейчас в коллективе приюта работают 13 человек, все они нарвитяне: два ветврача, администратор, работники, ухаживающие за кошками и собаками. Есть даже свой садовник. „Именно благодаря ей наша территория такая ухоженная. Вообще всю нашу команду я оцениваю на пять с плюсом. Здание тоже – благодаря энергосбережению его содержание сейчас обходится в разы дешевле“, – рассказывает Лариса.
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