Российские СМИ и Z-каналы сообщили, что ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область

Как утверждает Mash, границу пытались перейти до 200 человек на нескольких БМП, начались боестолкновения. Shot приводит другую информацию: около 8 утра к Нехотеевке подошли восемь бронемашин и до 60 военных, начался бой с российскими пограничниками, атаку отбили, ВСУ потеряли до 20 человек.

Телеграм-канал „Белорусский силовик“ заявил, что у Нехотеевки произошел бой российских пограничников с силами ВСУ, по его данным, Украина привлекла роту солдат и бронемашины. Телеграм-канал „Два майора“, критически настроенный к Минобороны РФ, сообщил, что информация о том, что у Нехотеевки ВСУ задействовали „200-500 человек живой силы“, не соответствует действительности.

Mash также сообщил, что ВСУ якобы пытались прорваться в районе погранперехода „Шебекино“ (13 киломеров от Нехотеевки), задействовав около 300 человек личного состава. Телеграм-канал Shot, а также издание „Ридовка“ сообщили, что никаких боестолкновений у погранперехода „Шебекино“ не произошло. „Ридовка“ пишет, что произошел бой у Журавлевки (шесть километров от Нехотеевки), где российские силы, как и у Нехотеевки, отбили атаку.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в телеграм-канале, что появилась информация о попытке ВСУ прорваться через границу Белгородской области. „По данным министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации“, — заявил Гладков.

Министерство обороны РФ и ФСБ не комментировали сообщения о попытке прорыва границы в Белгородской области. Минобороны сообщало, что ночью и утром 27 августа Белгородскую область пытались атаковать четыре украинских беспилотника.