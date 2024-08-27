Правдива ли фотография, на которой британские полицейские стоят на коленях перед мусульманами?
В августе 2024 года пользователи Сети стали распространять снимок, якобы сделанный в Великобритании. Утверждалось, что на нем изображены лондонские полицейские, стоящие на коленях перед мусульманами. Мы решили проверить, подлинная ли это фотография.
Снимок распространился в Telegram-каналах 16 августа. Многие блогеры посчитали его „лучшей иллюстрацией“ миграционной политики Великобритании. Например, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов написал, что это фотография „с улиц сегодняшнего Лондона“, и предложил развесить её в российских отделениях полиции, „чтобы всем визуально было понятно, чем может закончиться бесконтрольная миграция“. Этим изображением со схожими комментариями поделились также каналы „Мир сегодня с „Юрий Подоляка““ (1,7 млн просмотров на момент написания этого разбора), Zergulio (608 000) и канал сотрудника ВГТРК Андрея Медведева (123 000).
29 июля в британском Саутпорте произошла трагедия: вооружённый ножом юноша ворвался на занятие по танцам и убил троих детей, ещё восемь несовершеннолетних и двое взрослых были ранены. Нападавший был вскоре задержан, а по стране распространился слух, что он беженец с Ближнего Востока. В попытке остановить начавшиеся погромы и столкновения правых радикалов с мусульманами и полицией суд решил обнародовать имя преступника — им оказался 17-летний Аксель Муганва Рудакубана, родившийся в Великобритании сын выходцев из Руанды. Тем не менее беспорядки продолжались ещё на протяжении нескольких дней. Так что в то время, когда распространялась вирусная фотография, тема отношений полиции и мусульман в Великобритании была более чем актуальна.
„Проверено“ не удалось обнаружить в британских СМИ ни этот снимок, ни описание инцидента, которое помогло бы понять, что происходит на изображении. Никаких коллективных извинений перед мусульманской общиной Великобритании со стороны полиции зафиксировано также не было.
Самое очевидное предположение, которое может возникнуть, — фотография сделана с помощью искусственного интеллекта. При создании изображений, на которых присутствуют люди, нейросетям нелегко даётся генерация человеческих конечностей и мелких деталей внешности.
Самый характерный пример — это пальцы рук, которых на таких изображениях бывает больше нужного, а иногда они приобретают странную форму. У мужчины, который стоит в полицейской форме слева, указательный палец левой руки перетекает в кисть правой руки. А у человека в мусульманской одежде, который стоит справа, большой палец необычно длинный.
Ещё одна заметная деталь — ноги полицейских. В нижнем левом углу видна нога, обладателя которой вычислить затруднительно, — ни у одного из изображённых полицейских она не может быть в таком положении.
Наконец, неестественно выглядят и лица людей, стоящих на втором плане, — некоторые из них искажены и лишены симметрии.
Фактчекеры из проекта Logically Facts, который специализируется на разоблачении фейков, созданных с использованием искусственного интеллекта, проверили изображение с помощью нескольких специальных программ и пришли к выводу, что фотография, судя по всему, была сгенерирована нейросетями. Сервис Hive Moderation оценил такую вероятность в 99,8%, Hugging Face — в 85%, Illuminarty AI — в 77,3%.
Самая ранняя публикация с этим изображением, которую удалось найти „Проверено“, — это пост пользователя соцсети X с никнеймом RadioGenoa, размещённый 15 августа в 08:41 по московскому времени. Картинку сопровождает подпись: „Как ИИ видит Лондон“. Этот блогер уже не раз пользовался искусственным интеллектом для создания изображений, продвигающих расистские, антимигрантские и трансфобные нарративы. Вскоре снимок с британскими полицейскими как реально существующий стали распространять британские, а за ними и российские пользователи соцсетей.
Итог: Неправда