Правдива ли фотография, на которой британские полицейские стоят на коленях перед мусульманами?

Снимок распространился в Telegram-каналах 16 августа. Многие блогеры посчитали его „лучшей иллюстрацией“ миграционной политики Великобритании. Например, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов написал, что это фотография „с улиц сегодняшнего Лондона“, и предложил развесить её в российских отделениях полиции, „чтобы всем визуально было понятно, чем может закончиться бесконтрольная миграция“. Этим изображением со схожими комментариями поделились также каналы „Мир сегодня с „Юрий Подоляка““ (1,7 млн просмотров на момент написания этого разбора), Zergulio (608 000) и канал сотрудника ВГТРК Андрея Медведева (123 000).

29 июля в британском Саутпорте произошла трагедия: вооружённый ножом юноша ворвался на занятие по танцам и убил троих детей, ещё восемь несовершеннолетних и двое взрослых были ранены. Нападавший был вскоре задержан, а по стране распространился слух, что он беженец с Ближнего Востока. В попытке остановить начавшиеся погромы и столкновения правых радикалов с мусульманами и полицией суд решил обнародовать имя преступника — им оказался 17-летний Аксель Муганва Рудакубана, родившийся в Великобритании сын выходцев из Руанды. Тем не менее беспорядки продолжались ещё на протяжении нескольких дней. Так что в то время, когда распространялась вирусная фотография, тема отношений полиции и мусульман в Великобритании была более чем актуальна.

„Проверено“ не удалось обнаружить в британских СМИ ни этот снимок, ни описание инцидента, которое помогло бы понять, что происходит на изображении. Никаких коллективных извинений перед мусульманской общиной Великобритании со стороны полиции зафиксировано также не было.

Самое очевидное предположение, которое может возникнуть, — фотография сделана с помощью искусственного интеллекта. При создании изображений, на которых присутствуют люди, нейросетям нелегко даётся генерация человеческих конечностей и мелких деталей внешности.