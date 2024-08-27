ВИДЕО | Бекхэм трогательно попрощался с Эрикссоном: „Мы смеялись, плакали и понимали, что прощаемся“

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм выразил свои соболезнования по поводу смерти Свена-Йорана Эрикссона, который ушел из жизни в возрасте 76 лет 26 августа. Ранее, в январе, Эрикссон объявил, что у него диагностирована терминальная стадия рака поджелудочной железы.

„Мы смеялись, плакали и понимали, что прощаемся… Свен, спасибо тебе за то, что ты всегда был таким, каким был: страстным, заботливым, спокойным, настоящим джентльменом… Я всегда буду благодарен тебе за то, что ты назначил меня капитаном.

Спасибо, Свен, и за твои последние слова, обращённые ко мне: „Всё будет хорошо“, — написал Бекхэм в социальной сети.

В январе Свен-Йоран Эрикссон объявил, что у него диагностирован рак в терминальной стадии, и врачи дали ему менее года жизни.

Эрикссон известен как главный тренер сборной Англии, которую он возглавлял с 2001 по 2006 год. Под его руководством Англия участвовала в двух чемпионатах мира (2002 и 2006 годы) и Евро-2004. В течение своей карьеры он также тренировал португальскую „Бенфику“, итальянские клубы „Рому“, „Фиорентину“, „Сампдорию“ и „Лацио“, а также английские „Манчестер Сити“ и „Лестер“.

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