Эстонец Лаас попал в топ-3 престижной велогонки

Равнинный этап протяженностью 95,6 км предсказуемо завершился массовым спринтом. Победу в нем одержал итальянец Якуб Марецко из команды Team Corratec - Vini Fantini, который и возглавил генеральную классификацию. Его результат 2.02,44. Лаас показал одно время с победителем, однако совсем немного уступил ему и испанцу Мигелю Фернандесу в финишном створе.

Эстонский гонщик выступает за команду Ferei Quick-Panda Podium Mongolia Team вместе с соотечественниками Михкелем Ряймом, Глебом Карпенко и Оскаром Нису. Гонка „Тур Хайнаня“ состоит из 5 этапов и завершится в субботу 31 августа.

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