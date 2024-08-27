Telegram после задержания Дурова стали больше скачивать

Популярность мессенджера Telegram возросла после того, как его основатель Павел Дуров был задержан во Франции. Количество загрузок Telegram на устройства с iOS в мировом масштабе увеличилось на 4 процента за сутки - об этом в понедельник, 26 августа,написало издание TechCrunch.

Во Франции месенджер Дурова в этот день занял первое место по загрузкам в App Store в категории соцсетей и стал третьим в общем рейтинге приложений. В американском онлайн-магазине приложений для гаджетов Apple Telegram 26 августа одно время был вторым в категории соцсетей, но затем опустился на третье место.

В рейтинге лучших приложений App Store (в который не включаются игры) мессенджер поднялся с 18-го на восьмое место по популярности в США, сообщает сервис аналитики Appfigures. Позиция в этом рейтинге определяется не только количеством установок, но и скоростью загрузки, а также некоторыми другими факторами.

Задержание Павла Дурова

Основатель Telegram был задержан по прилете в парижский аэропорт Ле-Бурже вечером 24 августа. По предварительным данным, его подозревают в совершении преступлений по 12 статьям, в том числе за соучастие в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных сделок, хранении порнографического контента с несовершеннолетними, распространении наркотиков, хакерстве, мошенничестве и отказе делиться информацией с правоохранительными органами. Бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.

Срок содержания Дурова под стражей продлен до среды. Прокурор Парижа уточнил, что основатель Telegram задержан по делу о киберпреступности. Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул: дело Дурова не носит политический характер.